Youtuber giapponese denuncia: «Due steward allo Stadio Maradona mi hanno preso la fotocamera»

Si chiama Hikaru Kumakura ed è uno youtuber con oltre 14mila iscritti, con la grande passione per il calcio. Lui, giapponese, non tifa per una squadra qualsiasi ma per il Napoli, tanto da dedicargli interamente il suo canale su YouTube, dal titolo Napoli Style. Celebre per un video con Lorenzo Insigne, girato appena qualche giorno fa, Kumakura ha fissato un mese fa con grande gioia la data per il suo arrivo in Italia. Ieri il “debutto” allo stadio Diego Armando Maradona, nell’1-1 dei partenopei contro la Roma. Una felicità a metà, però, per il celebre tifoso, che denuncia una triste disavventura. Per entrare nella struttura gli è stato chiesto di lasciare all’ingresso la telecamera, ma all’uscita non l’ha più trovata.

La denuncia di Kumakura: «Gli steward hanno rubato la fotocamera»

Hikaru Kumakura ha scelto YouTube per raccontare la sua disavventura. Noto come DiCoprio, le sue parole e il suo volto, visibilmente provato, hanno fatto il giro del mondo. «Ieri quando sono entrato nello stadio, ero in Curva B, sono stato perquisito da uno steward». Il racconto di DiCoprio comincia così, in italiano e con molti gesti ad accompagnare il racconto. Un video da oltre 9 minuti che ha generato molta indignazione. Sembra lo steward gli abbia «detto che la mia telecamera non poteva entrare. Quindi mi è stata presa, dicendomi che mi sarebbe stata restituita dopo la partita. Ho chiesto tante volte: posso riceverla dopo la partita?». Qui la gestualità aumenta, facendo capire che con la telecamera c’è stato anche un tira e molla. Gli viene presa e oggi il giapponese racconta: «Lui è stato cattivo».

Kumakura: «L’avevo comprata solo per il viaggio»

L’amarezza del giapponese è evidente. Con lo sguardo cupo e molto deluso, Hikaru Kumakura prosegue e racconta la sua esperienza. «Sono arrivato allo stadio alle cinque, la partita è iniziata alla sette. Sono entrato alle sei e mezza perché ho fatto due interviste e ho dovuto aspettare tanto tempo», spiega. «Poi volevo fare con i tifosi le foto, forse 150. Avevo solo mezz’ora e ho dovuto prendere il mio posto, quindi non ho potuto parlare tanto con lui», insiste tornando sulla vicenda. Sullo steward spiega di aver pensato «fosse staff dello stadio, del Napoli, quindi ho avuto fiducia. Ho pensato che non fosse un ladro. Ma dopo, all’uscita, non ho trovato più la mia telecamera. Forse loro durante la partita l’hanno messa nella borsa. La polizia ha detto che non poteva toccarli. Mi è costata 500 euro, prima di partire dal Giappone. L’ho comprata solo per questo viaggio».

L’appello: «Se qualcuno ha visto fatemi sapere»

Il video si chiude con un appello e una considerazione. DiCoprio si rivolge ai tifosi: «C’è qualcuno che ha visto qualcosa e mi può far sapere? Qualcosa del genere? Dopodomani io devo partire da Napoli. Il 99 per cento dei napoletani sono stati gentili con me. Sono stati solo 2 i ladri. Grazie a voi ci vediamo presto». Nonostante la disavventura, l’amore del giapponese per il Napoli non si è spento.