Napoli, rapina da 250mila euro in banca: banditi armati di martelli e pistola

«Poco fa a Capodimonte precisamente in via Corso Amedeo di Savoia 243 in pieno centro cittadino si è consumata l’ennesima rapina. Ricordo che qualche mese fa toccò ad un centro scommesse ora invece alla banca Bper. Sempre qualche mese fa, ci fu un brutto episodio sfociato sui giornali nazionali dove due sorelle furono aggredite con dell’acido. Da tempo oramai chiediamo più controlli. Non solo, chiediamo che venga messa in sicurezza la strada che presenta numerosi dossi e buche, troppi sono stati gli incidenti e le rapine che vengono fatte in questo tratto viario cosi importante. Ci sentiamo vittime e ostaggi sia della criminalità sia da chi non vuol vedere. Subito in campo più controlli e sicurezza per i pedoni». Così si legge in una pagina social di un gruppo di residenti della zona che si trovano di fronte all’ennesimo fatto di cronaca. A Napoli, nella giornata di oggi, 31 ottobre, verso le 16, un gruppo di malviventi avrebbe effettuato una rapina in banca per un valore di 250 mila euro.

Napoli, rapina in banca: ladri con martelli e pistola

A quanto si apprende, il gruppo era armato di pistola e martelli. I testimoni hanno parlato di 3-4 persone. Dopo la consegna dei soldi, si sono dileguati, facendo perdere le loro tracce. Una volta lanciato l’allarme, sono giunti sul posto la Polizia di Stato del commissariato San Carlo, la squadra mobile e la polizia scientifica.

«Chiediamo maggiore controllo del territorio. Sulla stessa strada si sono consumati furti e rapine ai danni di diverse attività commerciali. Sempre in quella zona, mesi fa, furono sfregiate con l’acido due ragazze. Così non va bene. Non ce la facciamo più» commenta sui social il consigliere della III Municipalità Carlo Restaino.

Indagini in corso

Le indagini sono attualmente in corso per capire l’esatta dinamica dei fatti e per arrivare all’identità delle 3-4 persone che avrebbero commesso il furto nella banca.

Quello che è certo è che i ladri si sono nascosti tra la folla tra il Museo Archeologico Nazionale e Capodimonte, dove di solito c’è un grande afflusso di gente a quell’ora.