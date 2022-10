Napoli, ragazzo di 17 anni accoltellato a scuola: è in prognosi riservata

Una lite la sera prima, poi l’agguato fuori dalla scuola. È accaduto a Napoli a un ragazzo di 17 anni che sarebbe stato accoltellato nelle adiacenze della scuola che frequentava, l’Istituto Duca di Buonvicino di Miano. Il giovane sarebbe stato aggredito da un compagno, che avrebbe avuto nella sua disponibilità un coltello. La vittima sarebbe stata aggredita con ben 7 fendenti, con particolare attenzione al volto e al petto. Ai sanitari intervenuti sul posto è apparso subito evidente il versamento polmonare.

Napoli, ragazzo accoltellato a scuola: cosa è successo

Il giovane è stato così trasportato all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove resta ricoverato in prognosi riservata. Tre volanti dell’ufficio prevenzione generale sono intervenuti a scuola. Il compagno che lo avrebbe aggredito ora deve rispondere dell’accusa di tentato omicidio. Ha riportato lesioni gravi secondo i medici, che hanno scelto di sottoporlo anche a una Tac per avere chiare le posizioni delle lesioni. La più preoccupante sarebbe la lesione al torace con versamento polmonare.

Il giovane non dovrebbe essere operato subito, ma gli esperti sono pronti a ogni evenienza. I parenti sono accorsi subito dopo la notizia dell’aggressione.

Le indagini in corso

Stando alle prime ipotesi, i due ragazzi sarebbero della stessa scuola, ma non della stessa classe. Le motivazioni del gesto sono ancora da accertare. «È un fatto gravissimo, certo, ma si tratta di due bravi ragazzi e siamo sconvolti – aggiunge – nessuno dei due ha mai mostrato alcun atteggiamento violento» spiega la preside Carmela Musello.

«Noi della associazione per primi abbiamo ricevuto la notizia dell’accaduto e abbiamo seguito il viaggio in ambulanza del ragazzo che è stato sempre vigile e cosciente. La scuola dovrebbe essere un posto sicuro, in una classe non dovrebbero succedere queste cose. Stiamo facendo una paurosa retromarcia nella scala evolutiva, l’istinto animalesco sta prevalendo su noi» commenta Manuel Ruggiero dell’associazione Ippocrate.