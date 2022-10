Napoli, chiusa dai Nas la pizzeria in cui si inventò la Margherita

L’11 giugno 1889 in una pizzeria di Napoli venne inventata la pizza Margherita da Raffaele Esposito. Tuttavia, ora i Nas di Napoli hanno chiuso la nota pizzeria della città, vale a dire l’Antica Pizzeria Brandi, perché secondo le autorità sanitarie mostra delle gravi inadempienze.

Le motivazioni della chiusura della pizzeria dove venne inventata la Margherita

Asl e Nas hanno specificato quali sono state le condizioni che non sono state rispettate da parte dell’Antica Pizzeria Brandi, il locale nel quale nacque la Margherita. Infatti, secondo le autorità sanitarie, sono stati trovati circa 600 kg di alimenti privi di tracciabilità. Per questa ragione, gli enti hanno comminato sanzioni per tre illeciti amministrativi così da raggiungere il totale di 4.500 euro.

Inoltre, oggi e domani la pizzeria rimarrà chiusa. Si tratterà di una misura temporanea per «speciali lavori di manutenzione» così come annunciato sui canali social del locale. Evidentemente, all’interno della pizzeria si stanno facendo le modifiche adeguate per rispettare le normative sanitarie e per riaprire in sicurezza. Oltre a ciò, i lavori devono essere svolti così che Asl e Nas possano ridare il via libera per la riapertura del locale.

La storia della pizzeria Brandi e la nascita della pizza Margherita

L’Antica Pizzeria Brandi è uno dei locali più importanti della città e viene consigliata da guide turistiche di mezzo mondo. La pizzeria fu fondata tantissimo tempo fa, addirittura nel 1760 ma solo nel 1889 divenne importantissima. In questa pizzeria infatti, il giorno 11 giugno, il pizzaiolo Raffaele Esposito inventò la pizza Margherita, chiamata in questo modo per omaggiare l’allora regina d’Italia Margherita di Savoia.

La pizza Margherita da allora è diventata la più famosa di tutte e viene mangiata e apprezzata in tutto il mondo. Per ricordare quest’evento, all’interno del locale è addirittura esposta una lapide che ricorda e omaggia gli oltre 100 anni trascorsi dalla creazione di questa speciale prelibatezza.