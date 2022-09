Napoli, oltre 1.200 laureati alle selezioni per 500 posti da netturbino

Oltre 1.200 laureati per tentare di vincere il concorso da netturbino a Napoli. Ecco i numeri e le testimonianze di chi ha deciso di mettersi in gioco.

Numerosi i laureati che sperano di ottenere il posto di lavoro

Nella selezione per ottenere un posto come netturbino a Napoli si sono presentati tantissimi laureati. Nel dettaglio sono 1.232 coloro che hanno un titolo superiore ai requisiti richiesti come la laurea, per un totale del 5%. Infatti, per partecipare al concorso basterebbe soltanto avere la licenza media. Ci sono poi altri 10.445 candidati che hanno un diploma di scuola superiore non richiesto dal bando. Il famoso giornale la Repubblica ha intervistato alcuni candidati laureati al concorso, come Maria, che ha rinunciato alla toga da avvocato per la tuta da netturbino. «Qualche amico si è sorpreso, ma la mia professione è in crisi e questo concorso per me è abbordabile» queste sono state le parole della candidata.

I numeri dei candidati e i test da superare

È iniziato stamattina alle 08:00 alla Mostra d’Oltremare il concorso per 500 posti da operatore ecologico. Chi riuscirà a ottenere la posizione ricoprirà il ruolo di colui che si occupa della raccolta dei rifiuti. In totale, i candidati sono 26.114 e si sottoporranno a 50 domande a risposta multipla: i test si eseguiranno da oggi fino al 30 settembre, suddivisi su tre turni giornalieri. Inoltre più del 10% dei concorrenti, 2.731 iscritti, ha un’età superiore ai 50 anni. Comunque sono 200 su 500 i posti che l’azienda ha già deciso di riservare ai contratti di apprendistato: possono ottenere questi contratti solo coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 29 anni a prescindere dalla posizione in graduatoria.

Il 98% dei candidati proviene dalla Campania, ma ci sono iscritti provenienti da tutte le regioni: in 77 arrivano dalla Lombardia, 61 dall’Emilia, 37 dalla Sicilia e 5 perfino dall’estero. Insomma, sembra proprio che tutti cerchino di ottenere un posto nell’ASIA, la società che collabora con il Comune di Napoli per la raccolta dei rifiuti nella città.