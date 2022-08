Napoli, Ndombele a Roma per le visite mediche: poi la firma del contratto

Sembra essere tutto fatto per l’SSC Napoli che ha trovato il suo nuovo centrocampista: Tanguy Ndombele è arrivato a Roma per svolgere le visite mediche di rito e poi firmerà il contratto. Ecco tutti i dettagli dell’operazione.

Le cifre dell’operazione e il nuovo ruolo del calciatore

Il Napoli mette a segno un altro colpo in questa sessione di calciomercato: arriva Tanguy Ndombele. Oggi il calciatore ha effettuato le visite mediche per il Napoli a Villa Stuart, a Roma, e dopo che arriverà l’ok dei medici firmerà il contratto con il club azzurro. Il 25enne centrocampista francese, originario del Congo, arriva al Napoli in prestito dal Tottenham per un milione di euro, con diritto di riscatto a fine stagione fissato a 30 milioni.

Inoltre, la squadra di Aurelio De Laurentiis pagherà 2,5 milioni di euro dello stipendio di Ndombele, mentre la restante parte verrà pagata dal Tottenham. Centrocampista di quantità, molto forte fisicamente, il francese arriva al Napoli per sostituire Fabian Ruiz, che sembra aver ormai definitivamente chiuso con il club azzurro e sembra essere molto vicino a completare il passaggio al Paris Saint Germain.

La carriera di Tanguy Ndombele

Tanguy Ndombele, classe 1996, è un centrocampista di nazionalità francese. Ndombele è cresciuto nelle giovanili del Guingamp e dell’Amiens. Ha esordito con l’Amiens e dopo aver trascorso una sola stagione in prima squadra è stato dato in prestito al Lione, squadra che poi l’ha acquistato definitivamente. Con la maglia dell’Olympique ha registrato 66 presenze e ha effettuato un solo gol.

Il 2 luglio 2019 viene ufficializzato il suo passaggio al Tottenham per 62 milioni di euro più 10 di bonus. In questo modo, Ndombele diventa il calciatore più pagato nella storia del club di Londra. Nella Premier può vantare 63 presenze con la prima squadra e ben 6 gol. Dopo l’avventura inglese è ritornato in prestito al Lione ma questa volta ha registrato solo 11 presenze con il club francese. Ora sta per diventare uno degli uomini alla corte di Luciano Spalletti e sembra essere pronto per misurarsi con la Serie A.