Napoli, nave militare greca in quarantena: morta 19enne positiva al Covid

È di una donna morta e di due altre persone ricoverate per malattie infettive il bilancio delle operazioni che si sono svolte ieri, 24 agosto, al porto di Napoli, a seguito dell’arrivo di una nave militare greca. Disposta la quarantena per tutto l’equipaggio, composto da 250 membri. Stando a una prima ricostruzione, la nave scuola per cadetti Prometheus avrebbe fatto scalo a Tunisi. L’equipaggio sarebbe poi andato a mangiare in un fast food turco. Ora si valuta anche l’ipotesi del Covid. Perché?

Nave militare greca in quarantena: una vittima nell’equipaggio

Una volta che la nave ha raggiunto il porto, una 19enne a bordo si è sentita male. Subito è stato disposto il ricovero all’ospedale del Mare, ma la cadetta è poi deceduta. A un primo tampone – effettuato in precedenza – la giovane era negativa al Covid. Dopo la sua morte, un tampone ha evidenziato, invece, segni di contagio. A quanto si apprende, dopo il pasto al fast food di Tunisi, dieci persone dell’equipaggio si sarebbero sentite male. Per la ragazza, il disturbo gastrico sarebbe arrivato con il Covid, quindi non le avrebbe lasciato speranze.

Altri due commilitoni – un uomo e una donna di 21 anni – hanno sintomi simili, ma non sono in condizioni gravi. Per loro è stato disposto il ricovero presso il reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Cotugno. Per sicurezza è stata disposta la quarantena per il resto dell’equipaggio.

L’incontro in Prefettura

Questa mattina, a seguito dell’arrivo della nave militare greca ora in quarantena, è stato disposto un incontro straordinario in Prefettura. L’equipaggio è risultato negativo al vaiolo delle scimmie. L’ipotesi è che dietro al malore di più persone ci possa essere un’intossicazione alimentare.

Stando al programma di viaggio, i cadetti si trovavano nella nave-scuola per il loro addestramento e sarebbero dovuti passare da Napoli per qualche giorno dopo il loro arrivo a Tunisi. Ora è stato disposto un cordone di assistenza per loro.