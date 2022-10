Napoli, linea 1 della metro ferma per 5 ore: disservizi nella comunicazione

Disagio questa mattina per tutti i pendolari di Napoli: un guasto serio alla metropolitana Linea 1 ha chiuso tutte le stazioni per un totale di 5 euro. La normale circolazione è avvenuta a mezzogiorno ma per la durata del «blackout» i trasporti della città sono stati presi d’assalto.

Il problema della Linea 1 di Napoli

Stamattina a Napoli la Linea 1 della metropolitana è stata chiusa al pubblico per un guasto generale al sistema di comunicazione. Una giornata infernale per i pendolari che hanno trovato difficoltà a spostarsi per la città trovando cancelli chiusi in tutte le stazioni. Le persone inferocite hanno aspettato l’intervento dei tecnici per ripristinare il servizio di trasporto. Già nei giorni scorsi diversi impiegati avevano segnalato la fuoriuscita d’acqua dall’impianto di condizionamento del nuovo treno che probabilmente avrebbe mandato in tilt le comunicazioni è creato il disagio di questa mattina.

Fabio Cuomo, vice segretario regionale ha spiegato il problema: «La problematica sembrerebbe dovuta a un guasto tecnico al sistema di comunicazione tra i treni in linea il nostro auspicio è che il problema sia risolto in tempi rapidissimi. Napoli non può fare a meno della Linea 1 nemmeno per poche ore, la città così va in tilt“. Il servizio è stato ripristinato e la circolazione è ripresa a mezzogiorno, dopo cinque ore di blocco.

I disagi per i pendolari

Secondo l’Anm Il problema alla Linea 1 di Napoli è nato stanotte verso le ore 01:00 a causa di un guasto sul sistema di telecomunicazioni terra, il sistema che permette tutte le comunicazioni e le disposizioni relative alla gestione dell’esercizio in galleria tra il Posto di Centrale Operativo e i treni in servizio. Dopo la riparazione del sistema effettuata dai tecnici la circolazione è ripresa normalmente.

Per consentire lo spostamento per la città è stata inserita la linea 664 degli autobus sulla tratta Scampia-Frullone-Chiaiano-Dante. Questa soluzione si è rivelata efficace a metà, visto che i bus sono stati presi d’assalto dai lavoratori che dovevano recarsi a lavoro.