Insieme a Milan-Lazio, in programma domani, Napoli-Juventus è uno dei grandi appuntamenti calcistici del weekend. Calcio d’inizio sabato 11 settembre, ore 18. Partenopei a punteggio pieno dopo due partite (2-0 al Venezia e 2-1 al Genoa ), bianconeri invece con solo un punto in classifica, dopo il pareggio all’esordio a Udine e la sorprendente sconfitta interna patita contro l’Empoli. Se la squadra di Max Allegri dovesse perdere al “Diego Armando Maradona” di Napoli, si ritroverebbe a ben 8 punti dalla vetta dopo appena tre giornate. Match importante la complicato per la Juventus, viste le numerose assenze. E attesissimo, come sempre, a Napoli.

Napoli-Juventus, le ultime novità

Non convocati i sudamericani, rientrati all’ultimo dalle qualificazioni mondiali. A casa anche Chiesa, che si è infortunato in Nazionale, così come Arthur e Ramsey, fuori per problemi fisici. Allegri ha gli uomini contati ma in conferenza stampa ha detto di avere gli uomini e dunque la formazione ideale per superare il Napoli. Per quanto riguarda i partenopei, Luciano Spalletti deve risolvere il rebus-portiere (Meret infortunato, Ospina rientra all’ultimo dal Sudamerica), farà debuttare Anguissa e potrà contare su Osimhen, riabilitato dal giudice sportivo che gli ha tolto una giornata di squalifica. «Se vinciamo andiamo a +8? È un giochino che non faccio. Ma affrontare una Juve in difficoltà è per noi uno svantaggio», ha detto in conferenza stampa l’allenatore del Napoli, con una buona dose di pretattica.

Napoli – Juventus

Sabato 11 Settembre – 18:00 CEST⁰⁰ 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/hHFBk3jtZl — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 10, 2021

Napoli-Juventus, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Rabiot; Bernardeschi, Morata, Kulusevski.

Napoli-Juventus, chi arbitra e dove vedere la partita

Napoli-Juventus, con calcio d’inizio alle 18, verrà arbitrata da Massimiliano Irrati. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Passeri e Costanzo e dal quarto uomo Ayroldi. Al VAR Mariani e Meli. Il match tra Napoli e Juventus sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da DAZN, con telecronaca di Pierluigi Pardo e commento tecnico di Massimo Ambrosini.