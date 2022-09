Napoli Fuorigrotta, escrementi nelle schede elettorali: la foto diventa virale

La foto di due schede elettorali della sede di Napoli Fuorigrotta ha fatto il giro del Web. Infatti, la foto è all’interno del seggio ed evidenzia escrementi sulle schede elettorali. Non si sa nemmeno la provenienza di questi residui.

Escrementi schede elettorali: la foto è virale

Nella foto era mostrato l’interno del seggio con le due schede elettorali – per Camera e Senato – aperte. Le schede erano state imbrattate con degli escrementi nelle schede elettorali. Accanto ci sarebbe una busta di plastica. Questo avrebbe fatto pensare che in realtà sarebbe stato proprio l’uomo a portare con sé l’escremento per inscenare una famosa sequenza di Fantozzi. La foto è stata pubblicata sul canale Telegram Welcome to favelas ed è diventata subito virale.

Non si spiega come gli scrutatori al seggio non si siano resi conto del cattivo odore che avrebbero dovuto avere le schede, una volta che l’uomo le ha chiuse. Infatti, in questa tornata elettorale, le schede venivano inserite dagli scrutatori e c’era anche il controllo del tagliando. La notizia ha fatto comunque il giro del web e dei social, anche perché il seggio in questione sarebbe lo stesso dove Enrico Costa ha battuto Luigi Di Maio al collegio uninominale.

Un altro caso di foto alle schede elettorali

Altro caso di foto scattate ai seggi nel Napoletano, a Casavatore. Un uomo era stato fermato dalle Forze dell’Ordine perché aveva dimenticato di togliere il flash allo smartphone. Così un anziano di 71 anni ha negato di aver scattato una foto e ha consegnato il telefono di un’altra persona. I militari si sono resi conto dell’inganno e gli hanno chiesto di presentare anche il secondo cellulare a sua disposizione. A quel punto, è scattata la denuncia penale e il sequestro del dispositivo.

Infatti, è illegale fotografare o filmare le schede elettorali all’interno del seggio. Questa pratica potrebbe essere utile ai malintenzionati per dimostrare un determinato voto in caso di reato di voto di scambio.