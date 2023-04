Napoli, pronta la festa scudetto: la Regione allerta gli ospedali

In attesa di sapere che la Lega sposterà a domenica la gara contro la Salernitana, per garantire la contemporaneità con Inter-Lazio, il Napoli prepara la festa scudetto. In caso di vittoria degli azzurri e di contemporaneo mancato successo laziale, infatti, la squadra di Luciano Spalletti conquisterà il terzo tricolore della storia napoletana. Ed è attesa una grande festa in città, con i tifosi che già da tempo hanno messo da parte la scaramanzia e hanno colorato il capoluogo con bandiere e immagini dei calciatori. Ma il tripudio azzurro richiede anche altri tipi di organizzazione e infatti la Regione Campania ha messo in campo anche un piano sanitario ad hoc in vista dei possibili festeggiamenti.

Il piano sanitario: sarà attiva una rete radio dedicata

La Regione Campania ha presentato il piano sanitario durante una conferenza stampa. A illustrare le novità previste per il weekend è stato il direttore generale della Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva. Tra le principali iniziative illustrate c’è l’attivazione di una rete radio interamente dedicata all’evento, per bypassare il possibile (e probabile) sovraccarico delle linee telefoniche. A questo si aggiunge lo stato di allerta di alcuni pronto soccorso, che incrementeranno il proprio personale per la giornata di domenica. Si tratta dell’Ospedale del Mare e degli ospedali Cardarelli, San Paolo, Vecchio Pellegrini e Cto, a cui si aggiungerà anche il pediatrico Santobono.

Attivati anche gli health point

Inoltre, in diversi punti strategici della città, saranno collocati dei presidi di pronto soccorso, chiamati health point, in cui ci saranno medici, infermieri, volontari della protezione civile regionale e guardie giurate. Ogni presidio avrà due fari, che proietteranno verticalmente una luce rossa. E saranno incrementate anche le ambulanze: in totale i mezzi saranno 40, a cui si aggiungono 8 moto mediche, 2 golf car e un servizio di soccorritori a piedi, formato da 65 coppie.

De Luca: «Investimento importante»

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha spiegato: «Si tratta di un investimento importante. Solo per la parte sanitaria e trasportistica siamo sul mezzo milione di euro. Vorremmo ora arrivare alla situazione, che al momento non c’è, in cui un soggetto, che sia la Prefettura, il Comune o il club, chiede alla Regione qual è il supporto che dobbiamo dare, per ragioni di trasparenza e di correttezza dei percorsi amministrativi».