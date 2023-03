Napoli-Eintracht, guerriglia in città: violenti scontri tra tifosi

Napoli sta vivendo ore difficili in attesa del match della squadra di Luciano Spalletti contro l’Eintracht Francoforte. Com’era prevedibile già dai primi tafferugli della notte e dal raid a piazza Bellini, tra ultras tedeschi e napoletani si è arrivato allo scontro, che è esploso in una vera e propria guerriglia urbana. Dall’ora di pranzo in poi, è stato un continuo lancio di lacrimogeni e veicoli in fiamme, compresa un’auto della polizia, diventata sui social l’emblema della violenza tedesca.

Gli insulti dei tedeschi ai napoletani: «Terroni»

Sembra che a dare il via agli scontri sia stato l’arrivo dei tedeschi a piazza del Gesù dal lungomare. Il corteo di ultras ha intonato slogan e insulti contro i napoletani, chiamandoli «terroni». In quell’area la polizia li attendeva per riportarli all’albergo, sfruttando gli stessi pullman della notte, ma sono arrivate decine di uomini con il viso coperto che hanno dato vita ai primi scontri con i tifosi dell’Eintracht. La situazione è degenerata rapidamente nel pomeriggio e anche tra i cittadini serpeggia la paura, con fughe verso casa e saracinesche abbassate.

Auto incendiate in centro, polizia in assetto antisommossa, lancio di oggetti, petardi e tafferugli. 600 tifosi tedeschi che non sarebbero nemmeno dovuti partire tengono in ostaggio un’intera città. Assurdo, veramente assurdo!! #NapoliEintracht #Napoli pic.twitter.com/DbxdV7DZcI — Myrta Merlino (@myrtamerlino) March 15, 2023

L’auto della polizia incendiata

In via Calata Trinità Maggiore c’è stato uno degli scontri maggiori delle ultime ore. Nel pieno centro storico, decine di ultras a volto coperto hanno lanciato fumogeni e oggetti vari, rovesciando i bidoni della spazzatura e distruggendo tutti i veicoli presenti. Tra questi anche un’auto della polizia, incendiata. I tedeschi hanno tentato di forzare più volte il blocco di agenti di polizia in tenuta antisommossa.

Questa cosa è inconcepibile, questo non è tifo, questa è cattiveria è vandalismo, ma chi li ha fatti sbarcare a napoli? Dove sta la polizia? #NapoliEintracht pic.twitter.com/BrIZIC2JOW — 𝐌ar🪐 (@mstyles_dd) March 15, 2023

Borrelli a Piantedosi: «Venga in aula a spiegare tutto»

Il parlamentare di AVS Francesco Emilio Borrelli se la prende con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, colui che ha firmato il divieto di trasferta ai tedeschi: «Quello che sta succedendo nelle ultime ore, con una città sotto assedio da parte di alcune centinaia di tifosi tedeschi, è inconcepibile e inaccettabile. Napoletani costretti a fuggire, a rimanere chiusi in casa, impossibilitati a muoversi liberamente. Scontri per strada, tafferugli, traffico in tilt. Il tutto era stato ampiamente preannunciato dai circa 250 tifosi dell’Eintracht Francoforte eppure nessun atto sembra essere stato messo in campo per evitare questa vergogna. Per questa ragione ho chiesto di riferire in aula al ministro dell’Interno Piantedosi. Come è stato possibile farsi cogliere così impreparati? Per quale ragione è stato concesso ai tifosi tedeschi di bloccare la città di Napoli svolgendo cortei non autorizzati?».