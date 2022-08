Napoli, De Laurentis: «Basta africani». E risponde Koulibaly

Aurelio De Laurentiis attacca tutti. La difficile estate del presidente del Napoli, duramente contestato dai tifosi partenopei per un mercato che non ha vissuto grandi picchi, se non in uscita, rischia di complicarsi ancora. Durante la trasmissione Smart Talk su Wall Street Italia, in cui si parla di economia nel calcio, il presidente ha attaccato duramente l’Uefa, parlando di «coppe europee farlocche», ma soprattutto ha dichiarato di non volere più «africani» in squadra a causa della Coppa d’Africa per nazionali, che si gioca sempre nel mese di gennaio. Parole che non sono piaciute a tanti e a rispondere è stato un suo ex calciatore, Kalidou Koulibaly, appena passato al Chelsea.

De Laurentiis: «Basta africani»

Il botta a risposta a distanza tra Aurelio De Laurentiis e Kalidou Koulibaly non si è fatto attendere. Il presidente del Napoli è stato chiaro nello spiegare la sua posizione: «Basta africani, oppure che rinuncino a giocare la Coppa d’Africa. Io non ne comprerò più per questo motivo. Noi paghiamo gli stipendi per mandarli in giro a giocare per il mondo nel bel mezzo del campionato».

Koulibaly: «Serve rispetto»

Il difensore ha risposto con eleganza: «Dipende da lui se vuole o no comprare altri giocatori africani. Per me, la cosa principale è il rispetto, e se quella è la sua opinione io la rispetto. Quando giocavo a Napoli rappresentavo anche il Senegal: sono sicuro che sia stata dura per la squadra quando siamo andati in Coppa d’Africa, ma serve rispetto anche per le nazionali africane, e come capitano del Senegal penso non sia giusto parlare così di una nazionale africana. Rispetto quello che pensa: se crede che la sua squadra possa andare avanti senza calciatori africani è un suo diritto. Ma so per certo che a Napoli ci sono tante persone che non la pensano come lui. Prendo queste parole come una sua opinione, non come quello che pensano la città o la stessa società».

Il presidente contro l’Uefa

E se la frase sugli africani sembra destinata a generare altre polemiche, non sono da meno le esternazioni sull’Uefa. «Tutti si sono dimenticati del Fair Play Finanziario», accusa De Laurentiis. «E il calcio non è solo passione, ma anche industria. E se è industria non si può dimenticare. Uefa, Fifa e le Leghe dovrebbero operare per noi ed invece noi siamo semplicemente i loro feudatari. Il Napoli guadagna? Non è vero, ci stiamo leccando le ferite perché abbiamo perso 200 milioni di euro negli ultimi due anni. Il mondo del calcio non sa gestirsi, si fa il teatrino per gli altri. Basta con queste competizioni farlocche come Champions, Europa e Conference League. Bisogna far nascere competizioni che si giochino durante una settimana tra i top 5 campionati europei. Superlega? Bah, ero contrario, perché era una competizione a invito. C’erano dei privilegiati che invitavano gli altri. Conference League? È una stupidata».