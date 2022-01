Napoli, crollo nel cimitero del Pianto a Poggioreale

Una tragedia sfiorata, solo perché il cedimento è avvenuto nella notte. Un’ala di un edificio destinato a ospitare loculi nel cimitero di Santa Maria del Pianto, a Napoli, è crollata probabilmente a causa dei lavori della metropolitana. 500 in tutto i loculi coinvolti nel crollo, decine i cadaveri finiti fuori dalle bare e sommersi dalla macerie (secondo Il Mattino di Napoli sarebbero almeno 200).

Crollo nel cimitero, tra lavori della metropolitana e incuria

Il crollo ha interessato l’edificio di tre piani di due congreghe in prossimità dell’emiciclo della parte più antica del cimitero, ubicato nel quartiere di Poggioreale. Il cedimento è avvenuto di notte ed è stato scoperto intorno alle 6 dai custodi. «Pretendiamo la messa in sicurezza immediata dei luoghi e la salvaguardia dei resti all’interno del cimitero», ha dichiarato l’assessore alla Mobilità Edoardo Cosenza. «Gravissimo quanto accaduto questa notte durante i lavori della Metropolitana alla galleria sotterranea al cimitero». Il crollo, con ogni probabilità, è dovuto al fenomeno della subsidenza, cioè il progressivo sprofondamento del suolo legato allo sfruttamento delle falde acquifere, che è stato accelerato dalla deviazione di quella del fiume Sebeto durante i lavori. A questo si aggiunge l’oblescenza delle strutture, molte delle quali vecchie e in cattivo stato di conservazione.

Crollo nel cimitero, nel 2010 un cedimento analogo a Poggioreale

«Lo stato dell’arte del complesso cimiteriale di Poggioreale è incuria e degrado. Dopo anni di segnalazioni e richieste di tavoli istituzionali, anche oggi dobbiamo gridare al miracolo che nessuno sia rimasto coinvolto nel crollo», hanno dichiarato i rappresentati dell’Associazione Incaricati Confraternite Cimiteri di Napoli. «Abbiamo bisogno di sapere cosa questa amministrazione intende fare per restituire decoro all’intero comparto cimiteriale». Nel cimitero del Pianto a Poggioreale riposano figure amatissime a Napoli (e non solo), come Totò, Enrico Caruso, Ermete Novelli, Nino Taranto, Eduardo, Vincenzo e Mario Scarpetta. Il cimitero resterà chiuso. Nel febbraio del 2020 un altro cedimento aveva interessato il muro perimetrale del Quadrato degli Uomini Illustri, destinato alla sepoltura delle personalità eminenti, all’interno del cimitero monumentale di Poggioreale. Anche in quel caso c’era stato scempio dei cadaveri, con ossa e teschi finiti a terra.