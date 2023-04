Napoli, cavallo in Tangenziale (contromano): era fuggito dalle stalle dell’ippodromo

Attimi di stupore e anche paura per gli automobilisti della Tangenziale di Napoli che questa mattina hanno visto spuntare sulla strada un cavallo contromano. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 08:30 e fortunatamente non si sono registrati danni a cose o persone, nonostante l’affluenza sulla strada.

Cavallo in fuga sulla #Tangenziale di #Napoli in direzione #Pozzuoli tra le auto incolonnate verso #Capodichino.

Episodio buffo accaduto sulla Tangenziale di Napoli nella mattinata di mercoledì 19 aprile verso le 8:30: in strada è stato avvistato un cavallo al galoppo contromano tra le automobili. Precisamente, l’animale ha galoppato nel tratto di Tangenziale compreso tra le uscite Vomero e Agnano. La comparsa del cavallo sulla strada ha lasciato sbalorditi e sorpresi gli automobilisti, che hanno visto galoppare l’animale contromano tra i veicoli. Fortunatamente, come viene riportato da Grande Napoli, l’animale non ha causato conseguenze: in quel momento le automobili stavano procedendo lentamente a causa del traffico e perciò non si è verificato alcun incidente, nonostante la paura scatenata dall’insolita presenza animalesca. Alla fine, il cavallo è stato intercettato dalle autorità ed è stato accompagnato alla stazione di Fuorigrotta dove poi è stato consegnato ai suoi padroni. Comunque, sono stati diversi gli automobilisti che hanno segnalato la presenza del cavallo sulla Tangenziale di Napoli sui social network e l’episodio in poco tempo è diventato virale. Non sono mancati commenti ironici, come quello di un utente che ha detto su Facebook: «Buongiorno, chi ha perso un cavallo sulla tangenziale di Napoli direzione Pozzuoli?».

Le precedenti segnalazioni nel capoluogo campano

Anche se si tratta di un evento insolito, non è la prima volta che un cavallo spunta tra le automobili a Napoli. Nel gennaio del 2018 un altro cavallo al galoppo era spuntato sull’autostrada Napoli-Salerno, anche in quel caso ha provocato il panico tra gli automobilisti ma senza causare incidenti. Pochi mesi prima, nell’agosto del 2017, un altro cavallo era stato segnalato al galoppo contromano, sempre sulla Tangenziale di Napoli.