Napoli, aprono la tomba di famiglia e trovano il cadavere di uno sconosciuto

Situazione surreale successa a Napoli. Una famiglia si è recata al cimitero per seppellire un’anziana donna dopo mesi di dolore e sofferenza ma all’apertura della tomba hanno fatto una macabra scoperta: un altro cadavere, sconosciuto, era presente all’interno con un lenzuolo. La famiglia ovviamente ora desidera avere spiegazioni e a Napoli si parla già di «defunti abusivi».

La dinamica della vicenda accaduta a Napoli

Una famiglia si è recata al cimitero di Poggioreale, uno dei più famosi di Napoli, per seppellire l’anziana madre, morta dopo mesi di sofferenze. La famiglia voleva far riunire madre e padre, visto che l’uomo era deceduto tempo addietro ed era stato già seppellito in una tomba. Una volta arrivati al cimitero e aver aperto il loculo comunque, la famiglia ha fatto una scoperta macabra e scioccante.

All’interno della tomba era presente un altro corpo, depositato sul lenzuolo appena sopra quello del padre. Sconosciuta la sua identità, probabilmente un «defunto abusivo». Ovviamente, i familiari hanno chiesto spiegazioni e sono sprofondati nella rabbia e nella disperazione perché hanno dovuto assistere a una scena raccapricciante. Nel frattempo, per chiarire la situazione sono intervenute le forze dell’ordine che hanno sequestrato l’area. Evidentemente gli agenti faranno i dovuti accertamenti per capire come sia potuta succedere una cosa simile.

Le parole di Francesco Emilio Borrelli

Il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, da sempre attento a ciò che accade nel capoluogo partenopeo, ha deciso di denunciare ciò che è successo nel cimitero di Poggioreale attraverso i social.

Il deputato ha commentato in questo modo quello che è successo e il macabro ritrovamento: «Come può essere accaduta una cosa del genere? È gravissimo e sconvolgente. Ci aspettiamo nel più breve tempo possibile delle risposte. È chiaro che qui non c’è nemmeno rispetto per i defunti ed i loro cari. Da anni denunciamo le condizioni e la gestione dei cimiteri napoletani»