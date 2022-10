Napoli, bimbo di un anno morto per una crisi respiratoria: aperta un’inchiesta

Un bimbo di un anno è morto per un malore che lo ha colto nella notte, nonostante fosse stato trasportato con urgenza all’Ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Verosimilmente, il piccolo ha avuto una crisi respiratoria che non gli ha lasciato scampo. Intanto, però, il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Nola ha disposto il sequestro della salma.

Bimbo di un anno morto a Napoli: aperta un’inchiesta

Tragedia in provincia di Napoli, dove un bimbo di un anno è morto questa notte per un malore improvviso. La mamma del piccolo, che vive a San Vitaliano, in via Traversa Cittadella, ha chiesto soccorso al 118. L’ambulanza giunta sul luogo ha allertato anche carabinieri della stazione locale, portando nel frattempo il bimbo in ospedale. In un primo momento i medici hanno condotto il piccolo all’ospedale di Nola, per le cure mediche del caso, e poi all’Ospedale Santobono di Napoli, centro di riferimento per la pediatria.

Purtroppo, nonostante le cure effettuate dal personale sanitario, il bambino, per cause ancora in corso di accertamento, è deceduto attorno alle ore 3,00 di questa notte. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sono attualmente in corso le indagini da parte dei militari dell’Arma che stanno conducendo i dovuti accertamenti. il decesso potrebbe essere avvenuto per cause naturali.

Disposta l’autopsia

Intanto, il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Nola, competente territorialmente per quanto avvenuto, ha disposto il sequestro della salma. Su questa dunque sarà effettuato l’esame autoptico. Dall’autopsia sul corpicino del bimbo, infatti, potrebbero emergere elementi utili a capire quale possa essere stata la causa del decesso. L’episodio ha molto scosso la comunità di San Vitaliano, piccolo centro dell’area metropolitana di Napoli.