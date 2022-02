Dove vedere in diretta il playoff di Europa League Napoli – Barcellona: orario, arbitro, formazioni

Napoli – Barcellona nel segno di Diego Armando Maradona nello stadio a lui intitolato. Stasera 24 febbraio, in diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Dazn e Tv8, andrà in scena una partita dall’alto tasso tecnico. In palio gli ottavi di finale di Europa League, dove attendono le prime classificate della fase a gironi. «Diego tiferà per noi», ha detto a Sky Sport l’allenatore Luciano Spalletti, preannunciando una partita da sogno con tante stelle in campo e in panchina. La partita sarà visibile in streaming anche sulla piattaforma SkyGo.

«Affronteremo una squadra che vuole comandare la partita, quindi sin da subito bisognerà far vedere quali sono le nostre intenzioni». Così Spalletti alla vigilia, presentando una partita complessa che arriva anche in un periodo non facile per la formazione campana. Reduce dall’1-1 esterno contro il Cagliari, mancando così l’aggancio alla vetta della Serie A, il Napoli intende subito riprendersi prendendo lo scalpo di un avversario illustre quanto ostico come il Barcellona. Xavi Hernandez, da pochi mesi sulla panchina blaugrana, ha invece parlato di una battaglia in cui il possesso palla e il pressing potrebbero essere la chiave del match. Napoli-Barcellona sarà diretta dall’arbitro russo Sergei Karasev coadiuvato dagli assistenti Igor Demeshko e Aleksei Lunev. Quarto arbitro sarà Kirill Levnikov, mentre al Var siederanno Pol van Boekel e Dennis Higler.

Napoli – Barcellona, le probabili formazioni del match delle 21 di stasera 24 febbraio 2022 su Sky e Tv8

Qui Napoli, dentro Insigne e Osimhen

Lorenzo Insigne ha recuperato dall’affaticamento muscolare alla coscia destra e verosimilmente partirà dal primo minuto stasera. Out invece ancora Anguissa e Lobotka, la cui assenza forzerà Spalletti a scelte obbligate nel reperto. Nel 4-2-3-1, il Napoli presenterà Meret fra i pali con Koulibaly e Rrahmani in protezione. Sulle corsie laterali fiducia a Mario Rui sul settore di sinistra e a Di Lorenzo per la fascia destra. In mediana si rivede Fabian Ruiz che, dopo la botta alla testa nella gara di andata, è rimasto precauzionalmente in panchina nel match di campionato. Accanto a lui spazio a Demme, mentre sulla trequarti il capitano Insigne completerà il reparto con Elmas e Zielinski. In attacco il titolare sarà Osimhen.

Qui Barcellona, linea verde a centrocampo con Gavi e Pedri

Pochi cambi nello schieramento blaugrana, che dovrebbe optare anche stasera per il consolidato 4-3-3. Nel Barcellona, davanti al portiere Ter Stegen, contro il Napoli ci saranno Pique e Araujo al centro, con Jordi Alba e Dest sulla fasce. Out infatti Dani Alves, giunto solo di recente e per questo non presente nella lista europea. Centrocampo giovane e di qualità con il talento di Pedri e Gavi che affiancheranno Frankie de Jong, mentre Busquets dovrebbe partire dalla panchina. In attacco fiducia ad Aubameyang, reduce da una doppietta in Liga, supportato da Ferran Torres, deludente all’andata, e Dembelé. Panchina per il neo acquisto Adama Traorè, che troverà comunque spazio a gara in corso.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. All.: Spalletti.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Araujo, Piqué, Jordi Alba; Gavi, de Jong, Pedri; Dembélé, Aubameyang, Ferran Torres. All.: Xavi.