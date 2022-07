Napoli, pioggia di critiche e insulti a una pizzeria per una storia omofoba su Instagram

Una nuova polemica scuote il mondo della pizza, ma stavolta non ha nulla a che vedere con ingredienti, prezzi e modi di cucinarla. Succede a Napoli, dove la comunità Lgbt si è scagliata, a tre giorni dal Pride, contro la nota pizzeria Dal Presidente. La causa? Una storia su Instagram pubblicata sul profilo del locale in cui vengono scritte parole forti contro gay e lesbiche, definiti «pervertiti infelici». Il messaggio non è passato inosservato e sono prontamente scesi in campo sia l’Arcigay di Napoli sia l’intera comunità. E il titolare, dopo numerosi attacchi social, si è difeso parlando di una lite «con un singolo» da cui sarebbe nato il post.

La storia su Instagram: «Siete pervertiti infelici»

Una foto e una lunga scritta all’interno di una storia di Instagram, quanto basta per lasciare di sasso un’intera comunità. Sul profilo della nota pizzeria Dal Presidente si legge: «Non me ne fotte di consensi e di avere più clienti, o di candidarmi in politica per avere voti e fare soldi. Io sono un uomo e non voglio offendere la legge di Gesù Cristo, che ha creato uomo e donna. Non devo essere falso viscido e lecchino dei gay e delle lesbiche: io amo e ringrazio Dio che mi ha creato uomo e questo degrado che voi umani state accettando non lo condivido, quindi per me siete dei pervertiti infelici: volete far sentire gli altri sbagliati e torturare i bambini che vi guardano in tv per strada». La comunità Lgbt ha reagito con forza.

L’Arcigay Napoli: «Vergognoso»

A rispondere è stata per prima l’Arcigay Napoli, mentre sui social in tanti hanno commentato e consigliato a tutti di boicottare il locale. L’associazione in una nota scrive che «è vergognoso. Siamo inorriditi da tanto squallore. Il titolare della pizzeria, sul suo profilo Instagram, scrive cose inaccettabili. In attesa di chiarimenti, faremo subito tutte le verifiche del caso, financo quelle legali». E tutto accade tre giorni dopo il Pride, che ha visto a Napoli un gran numero di partecipanti.

La replica del proprietario: «Ho amici gay»

La storia è stata cancellata ma la polemica non è finita. Sulla pagina da ore i titolari del profilo rispondono agli insulti e provano a giustificarsi per quelle parole che ormai è impossibile leggere. Sulla pagina Facebook è arrivata anche la spiegazione ufficiale: «Spiegarlo da vicino chiarirebbe tutto, ma rispondere non mi va più: l’unica cosa che posso scrivere è che chi mi conosce sa che ho amici gay, lavoratori gay: non sono omofobo e non porto odio sono stato offeso da un singolo e ho litigato con un singolo tutto qui».