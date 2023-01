Napoli, ambulanza bloccata da strada murata: morto il paziente

Un uomo di 67 anni è morto a causa di un’ambulanza arrivata troppo tardi. È successo a Capodimonte a Napoli lo scorso 10 gennaio. Un uomo si è sentito male nella propria abitazione, i familiari hanno chiamato i soccorsi ma l’ambulanza ha trovato la strada chiusa da un muretto.

Ambulanza bloccata a Napoli da una strada murata

I sanitari rimasti bloccati dal muretto hanno deciso di proseguire a piedi fino all’abitazione per prestare il primo soccorso, ma purtroppo hanno trovato l’uomo già morto. «La famiglia sporgerà denuncia», ha affermato Carlo Restaino, consigliere di Europa Verde che ha incontrato i parenti dell’uomo ed è intenzionato a fare chiarezza. La strada in questione è via Morisani, ormai chiusa al traffico da tre anni. Tante le segnalazioni in questo periodo sulle difficoltà riscontrate a causa di questa chiusura, ma nulla si è mosso.

Strad chiusa dal Comune per rischio crolli

Via Morisani è stata murata per consentire i lavori di messa in sicurezza. Ci si chiede ora se il Comune abbia trascritto sull’albo pretorio la chiusura della strada e se la chiusura sia stata comunicata all’Asl, visto che le ambulanze effettuano quel percorso. Un interrogativo sollevato da Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra e Carlo Restaino, consigliere della terza municipalità, entrambi impegnati nel denunciare l’episodio sul quale hanno richiesto chiarimenti all’amministrazione comunale e per il quale avvieranno sopralluoghi e il monitoraggio dei cantieri – che dovranno assicurare quanto prima, la riapertura della strada.

Come riporta Il Mattino, i residenti stanno segnalando da molti mesi che «la chiusura di via Morisani, inaccessibile da tre anni, rende irraggiungibili molte abitazioni».«Inconvenienti del genere non dovrebbero verificarsi», hanno dicharato Borrelli e Restaino che sono ancora in contatto con la famiglia dell’uomo. «La priorità è terminare i lavori il prima possibile per consentire, prima di tutto, il passaggio dei mezzi di soccorso» hanno continuato i deputati che stanno verificando quanto successo sia con il Comune sia con l’Asl.