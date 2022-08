Napoli, aliscafo sbatte contro il molo San Vincenzo: ci sono feriti lievi

Nessun ferito grave, ma tanta tensione e paura. Un aliscafo, il Città di Florio della compagnia Alilauro, è stato protagonista di un incidente nella tarda mattinata di oggi al molo San Vincenzo, all’interno del porto di Napoli. Il mezzo ha urtato la banchina pochi minuti dopo la partenza da Beverello, mentre era diretto a Ischia.

Paura al molo San Vincenzo: aliscafo urta la banchina

Il Città di Florio è partito alle 12.10 da Beverello ed era diretto a Ischia. A bordo c’erano circa cento passeggeri quando ha virato improvvisamente a destra, andando a impattare con le banchine del molo San Vincenzo, all’interno del porto di Napoli. Nessuno dei passeggeri è rimasto ferito in modo grave ma ci sono stati attimi di grande tensione a bordo, prima dell’arrivo dei soccorsi. All’interno del mezzo c’era anche una bambina di pochi mesi, trasferita in ospedale per accertamenti. Mentre il mezzo resta ancora lì, dove ha impattato con il molo, la compagnia ha provveduto ad assistere i passeggeri insieme ai sanitari del 118 e alla guarda costiera, organizzando anche un transfer con una corsa sostitutiva verso Ischia.

Dopo la botta e la paura, per l’aliscafo Alilauro Città Di Forio è stato necessario allertare il rimorchiatore in funzione al Molo Beverello per provvedere al recupero e alla messa in sicurezza del mezzo che, ora, sarà a disposizione di quanti dovrannohttps://t.co/rdAHJYMSM2 pic.twitter.com/rkuxQaut7p — gaetano di meglio (@gadmeischia) August 2, 2022

Nessun ferito dopo l’impatto

La notizia ha rapidamente fatto il giro d’Italia. I cento passeggeri stanno tutti bene e la compagnia ha fatto sapere che l’aliscafo non ha rischiato di affondare. Tuttavia la paura è stata tanta, soprattutto negli attimi che hanno preceduto l’arrivo dei soccorsi. Il mezzo era partito dal molo di Beverello e quella che per tanti era l’inizio di una vacanza ha rischiato di trasformarsi in tragedia.