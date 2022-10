Dove vedere Napoli-Ajax di Champions League? Orario, arbitro e formazioni

Un solo punto per il primo traguardo della stagione. Al Napoli di Luciano Spalletti, in campo stasera 12 ottobre alle 18.45 contro l’Ajax al Maradona, basterà un pareggio per qualificarsi aritmeticamente agli ottavi di finale di Champions League. Al momento i campani sono primi a punteggio pieno, con 13 gol fatti e solo 2 reti al passivo. Seguono Liverpool a quota sei, Ajax a tre e Rangers Glasgow, ultimi con zero punti. Non si tratterà di una partita semplice, perché gli olandesi vorranno cancellare l’umiliazione casalinga di sette giorni fa con la sconfitta per 1-6 alla Johan Cruijff Arena. La quarta giornata di Champions sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su Now e Mediaset Infinity. Arbitro di Napoli-Ajax sarà il tedesco Felix Zwayer, con assistenti i connazionali Stefan Lupp e Marco Achmüller. Quarto uomo Sven Jablonski, mentre al Var siederanno Harm Osmers e Marco Fritz.

«Giocheremo la gara come fosse una finale, senza fare calcoli», ha detto Spalletti in conferenza stampa. Il tecnico del Napoli conosce la forza dell’avversario e richiede massima attenzione dai suoi uomini in campo. «Sappiamo quale sarà la loro reazione dopo la partita di andata, ma avremo il Maradona dalla nostra». La formazione campana è in uno splendido periodo di forma, in vetta sia in Champions League sia in Serie A. Otto i successi consecutivi in tutte le competizioni. I lanceri dell’Ajax invece sono secondi in Eredivisie con un punto in meno dell’AZ primo e uno in più del PSV terzo. «Vogliamo essere sempre dominanti, non è un problema di fragilità», ha detto in conferenza l’allenatore Alfred Schreuder. «Possiamo ancora passare il turno, tenendo meglio il pallone».

Napoli-Ajax, le probabili formazioni di stasera 12 ottobre 2022 su Sky Sport Uno

Qui Napoli, Juan Jesus per l’infortunato Rrahmani

In vista della partita di Champions League contro l’Ajax, Luciano Spalletti dovrebbe confermare gli stessi 11 della Johan Cruijff Arena. Out solo Rrahmani, vittima di un infortunio che lo terrà ai box probabilmente fino alla pausa di novembre. Nel 4-3-3, davanti a Meret, ci sarà dunque Juan Jesus con Kim, con Di Lorenzo a destra e Olivera a sinistra. A centrocampo conferma per il tridente formato da Anguissa, Lobotka e Zielinski. In avanti non è ancora al meglio Osimhen, pertanto fiducia a Raspadori. Ai suoi fianchi Lozano e il talento georgiano Kvaratskhelia.

Qui Ajax, non c’è Tadic per squalifica

Modulo speculare per l’Ajax di Schreuder, che al Maradona di Napoli dovrebbe schierarsi con un 4-3-3. Fra i pali ci sarà Pasweer, mentre in difesa agiranno Timber e Bassey. A sinistra la bandiera della squadra Blind, mentre a destra ci sarà Sanchez, al rientro dopo l’assenza all’andata. Out per il centrocampo Tadic, espulso nel finale di Amsterdam, pertanto spazio a Taylor, Alvarez e Klaassen. Al centro dell’attacco Kudus, con ai fianchi Begwijn e Berghuis.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

AJAX (4-3-3): Pasweer; Sanchez, Timber, Bassey, Blind; Taylor, Alvarez, Klaassen; Berghuis, Kudus, Bergwijn. All. Schreuder.