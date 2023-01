Napoli, acquista online pastori per il presepe: riceve 10 chili di droga

Disavventura per un uomo di Napoli, precisamente di San Giorgio a Cremano, che ha acquistato alcuni pastori per il suo presepe online. Tuttavia, una volta ricevuto il pacco, l’uomo si è accorto di aver acquistato ben 10 kg di droga, marijuana già pronta per essere venduta.

L’acquisto online con la strana sorpresa

L’uomo di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, aveva trovato navigando online su un sito spagnolo proprio il pastore che stava cercando per completare il suo presepe. D’altronde il presepe è una tradizione storica nel napoletano e chiunque cerca di abbellirlo nel miglior modo possibile. L’uomo ha poi completato l’acquisto ed ha aspettato di ricevere il pacco a casa. Tuttavia, una volta arrivato, il pacco conteneva altro, un contenuto davvero «stupefacente»: ben 10 chili di Marijuana. La cannabis nel pacco era stata già raffinata in Marijuana e dunque era pronta per essere venduta nel traffico illecito.

L’uomo si è impaurito e senza esitare ha chiamato i carabinieri. Inoltre, lo sfortunato cliente ha voluto dichiarare la sua estraneità ai fatti e ha aiutato gli agenti fornendo numerosi dettagli. Ora i carabinieri stanno continuando le loro indagini per capire come sia potuto succedere questo evento e risalire alla filiera di vendita, arrestando gli eventuali criminali che gestiscono questo particolare sito online.

La ricerca dei pastori del cliente di Napoli

L’uomo di Napoli era da tempo in cerca dei pastori per completare il suo presepe. Dopo diverse ricerche, era riuscito a trovare questo sito spagnolo che metteva in vendita statuine di qualità ad un prezzo ragionevole. In particolare, il cliente cercava un agricoltore, con il figlio vestito di cenci che regge una sporta di vimini.

Dopo averlo trovato l’uomo non ci ha pensato due volte e ha continuato con l’acquisto. Amara la sorpresa quando l’uomo ha scoperto di non aver ricevuto la statuina desiderata, anzi si è trovato in una situazione pericolosa e ha dovuto rivolgersi necessariamente alle forze dell’ordine.