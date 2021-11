Naomi Campbell nel mirino della Charity Commission

Guai all’orizzonte per Naomi Campbell e la sua Fashion For Relief. La Charity Commission, agenzia governativa che si occupa della sorveglianza delle onlus, ha aperto un’indagine sull’organizzazione fondata dalla top model a causa di irregolarità nell’amministrazione e nel controllo delle finanze.

Perché la Fashion for Relief è finita sotto indagine

Nata nel 2005 per raccogliere fondi da devolvere ai bambini sparsi per il mondo che vivono in condizioni di estrema povertà, negli anni Fashion for Relief è riuscita a racimolare milioni di sterline attraverso la sua sfilata annuale. Cifre stellari che ha dichiarato di aver prontamente destinato a iniziative umanitarie. Dopo una serie di segnalazioni e avvertimenti, ora è compito dell’autorità di controllo verificare che Campbell e i suoi amministratori fiduciari, Bianka Hellmich e Veronica Sylvia Wang, «abbiano assolto ai loro compiti legali e osservato le loro responsabilità in base a quanto previsto dalle norme». Ma non solo. I controllori, infatti, si occuperanno di investigare anche su una serie di pagamenti fatti dalla no-profit a uno dei membri del board e vaglieranno da cima a fondo le spese dell’ente. Con un’attenzione per conflitti di interesse e mosse potenzialmente scorrette nel management.

Tra report in ritardo, spese sospette e conti incompleti

Al momento il sito web di Fashion for Relief presenta diverse falle. È impossibile recuperare la quantità di denaro erogata al fondo aperto dal sindaco di Londra Sadiq Khan per supportare economicamente giovani indigenti. Al contrario, la sezione dell’ufficio stampa è aggiornatissima, con articoli e ritagli di giornale che tessono le lodi di Campbell e della sua attività da filantropa. In più, la onlus non ha ancora reso pubblico il report annuale sui conti del 2020. Che, secondo le prescrizioni della Charity Commission, avrebbero dovuto presentare più di 178 giorni fa. L’ultimo è quello del 2019 e i dati a disposizione risultano alquanto sospetti: a luglio di quell’anno, infatti, è stato incassato un importo pari a 1.722.000 sterline, soldi provenienti quasi per intero da sponsorizzazioni. Una parte (circa 1.606.000 sterline) sarebbe stata adoperata per mettere in piedi un evento benefico, pagare gli addetti alle pubbliche relazioni e lo staff. E solo 5.515mila sterline sarebbero finite nelle casse dei progetti di beneficenza selezionati. Parecchio anomale anche le spese dei soci. Nel caso di Hellmich, ad esempio, le sarebbero state sovvenzionate prestazioni mediche e trasferte di lavoro per un totale di oltre 92mila sterline. Al momento, le indagini procedono e né l’indossatrice né l’organizzazione, per quanto contattate dal Guardian per un commento, si sono espresse sulla vicenda.