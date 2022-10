Naomi Cabral trovata morta in hotel ad Ardea: arrestato un 35enne

Si è forse risolto un mistero per quanto riguarda l’omicidio di Naomi Cabral. Le autorità hanno arrestato un uomo di 35 anni, sospettato di aver ucciso la transgender di 47 anni e di origini argentine. La Cabral era stata trovata morta in un hotel ad Ardea lo scorso 5 ottobre.

L’arresto del probabile assassino di Naomi Cabral

Arrestato un uomo sospettato dell’omicidio di Naomi Cabral, la donna transgender di quarantasette anni argentina, trovata senza vita nell’appartamento vicino al Samoa Village in via delle Pinete in zona Marina Tor San Lorenzo. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati e della Compagnia di Anzio hanno agito tramite un’ordinanza di custodia cautelare autorizzata dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Velletri sulla richiesta specifica dalla Procura della Repubblica. I militari hanno bussato alla porta dell’abitazione mostrando il mandato e hanno portato il probabile killer nella casa circondariale di Velletri, dove ora è a totale disposizione dell’Autorità Giudiziaria per rispondere a qualche domanda collegata all’omicidio di Naomi.

Il sospetto è forte ma nonostante ciò risulta ancora un mistero il movente dell’omicidio. I carabinieri hanno avuto tante difficoltà nel rintracciare l’uomo ma lo hanno collegato a Naomi Cabral tramite i contatti telefonici e gli incontri prima della morte di quest’ultima, che hanno fornito informazioni preziose agli investigatori. Tali elementi sono bastati per rintracciare il 35enne e ricostruire un primo quadro necessario per richiedere la misura cautelare per il probabile assassino.

Il corpo trovato da un’amica

Dagli accertamenti fatti dalla polizia si è scoperto che la quarantasettenne si prostituiva. Il corpo senza vita di Naomi è stato trovato da una sua amica perché si erano date appuntamento per l’ora di pranzo. La donna ha rivelato al Messaggero di essersi messa alla ricerca di Naomi Cabral perché non riusciva ad avere più contatti con lei.

Sul corpo non sono state trovate tracce di violenza, comunque ora ci penserà l’Università di Tor Vergata attraverso l’autopsia a svelare le ragioni del decesso.