Undici minuti di applausi in sala, ma critiche internazionali non proprio entusiasmanti per Tre Piani di Nanni Moretti in gara a Cannes. Come ricorda il Messaggero, Il film, secondo The Hollywood Reporter, non raggiunge i «picchi emotivi» de La stanza del figlio, che nel 2001 vinse la Palma d’Oro. «È uno dei peggiori sforzi in una grande carriera», sentenzia The Wrap che va giù duro: «Il dramma non funziona a nessun livello».

Anche i francesi bocciano l’ultima fatica del regista romano. «Manca di acutezza sulla società d’oggi, intreccia storie convenzionali e incoerenti senza trovare la finezza politica dei suoi primi film», scrive Le Monde. Bocciatura senza appello anche sulle colonne di Le Figaro mentre più indulgente, si fa per dire, Libération secondo cui Tre Piani, tratto dall’omonimo romanzo dello scrittore israeliano Eshkol Nevo, è un «grande e terribile mélo in cui si processa la paternità tossica, assente e distruttiva». Stroncature che al momento non sembrano aver colpito il regista: «Quarant’anni fa leggevo tutte le critiche, comprando addirittura prima edizione dei giornali in piena notte. Oggi sono più tranquillo, leggo solo un paio di quotidiani», ha risposto.

Il vero Moretti si scorge nel making of

In attesa che Tre Piani esca nelle sale il 23 settembre 2021, possiamo però sbirciare dietro le quinte. Guardando il filmato (qui sotto) sorge però un dubbio: non è che il making of sia alla fine meglio del film? E che conservi quello «sguardo umano» che, secondo molti critici, in Tre Piani Moretti ha smarrito?