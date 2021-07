L’InstaCannes di Moretti

Mentre a Wembley l’Italia vinceva la finale degli Europei, a Cannes andava in scena un altro successo italiano: undici minuti di applausi in sala per Nanni Moretti e il suo Tre Piani con cui il regista, già vincitore nel 2001 con La stanza del figlio, è tornato in concorso per la Palma d’oro.

Cannes raccontata da Moretti su Instagram

Si tratta dell’ultima puntata del racconto morettiano di Cannes fatto su Instagram. Una piattaforma in cui il regista posta video pillole dal sapore autoriale, quasi come fossero micro cortometraggi.

Tutto era partito il 3 giugno con l’annuncio della partecipazione al festival di Cannes con un video dalla didascalia allusiva La sera della prima in cui Moretti e le protagoniste di Tre Piani – Margherita Buy, Alba Rohrwacher, Elena Lietti, Denise Tantucci – canticchiano Soldi di Mahmood.

Il 10 luglio Moretti ha immortalato su Instagram l’arrivo all’aeroporto di Nizza. Una pillola video dal titolo la vigilia. Poi aveva condiviso ricordi legati al festival. Un’altra partenza, sempre da Nizza direzione Roma, insieme con Virna Lisi. Era il 24 maggio 1994 e nelle valigie i due portavano a casa il premio come miglior attrice per la regina Margot e quello alla miglior regia per Caro Diario.