Nancy Pelosi, il marito si dichiara colpevole di guida in stato di ebbrezza

Nuovi problemi per Nancy Pelosi. Il marito della speaker della Camera negli Stati Uniti si è dichiarato colpevole di guida in stato di ebbrezza. In questo stato, avrebbe causato anche un incidente e procurato lesioni a un’altra persona. I fatti risalgono alla notte dello scorso 28 maggio e si sono svolti nella Contea di Napa, in California. La società che si occupava delle telecamere di sorveglianza in quella zona – la California Highway Patrol CHP – aveva reso pubblico il video dell’incidente già nello stesso giorno. Ieri, 23 agosto (ora locale), l’uomo è stato condannato a 5 giorni di reclusione e a 6.800 dollari di multa. Dovrà scontare anche tre anni di libertà vigilata.

Nancy Pelosi, guai per il marito Paul

Paul Pelosi ha 82 anni. Il giudice della Corte superiore della contea di Napa Joseph Solga gli ha permesso di scontare solo due dei cinque giorni previsti, abbonandone altri due per buona condotta e dando disposizioni per farlo lavorare presso il tribunale nel suo ultimo giorno da scontare. Poi seguiranno i tre anni di libertà vigilata e l’ammenda in denaro.

A quanto si apprende, l’uomo stava guidando una Porsche del 2021 nella notte del 28 maggio, quando si sarebbe scontrata con una Jeep del 2014. Alla guida di questo secondo mezzo c’era un 48enne della contea di Napa. L’incidente ha provocato delle lesioni all’uomo, mentre il marito della Pelosi ha dichiarato di essere stato ubriaco al momento dell’incidente. Dopo questa confessione, il giudice ha dato così disposizione nella giornata di ieri.

Nancy Pelosi, chi è il marito

Nancy Pelosi e il marito Paul sono sposati dal 1963. Nato nel 1940, Paul Pelosi è un uomo d’affari americano, che possiede una società finanziaria a San Francisco, la Financial Leasing Services Inc. In più, è il proprietario della squadra di football Sacramento Mountain Lions. Secondo le stime, lui e Nancy hanno un patrimonio di 114 milioni di dollari. La coppia ha cinque figli.

Nancy usa il cognome del marito, ma il suo cognome da nubile è D’Alesandro. Anche il padre era un esponente politico dei democratici americani. La donna è speaker della Camera degli Stati Uniti dal 2019, ma aveva già ottenuto questo ruolo tra il 2007 e il 2011.