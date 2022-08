In 300mila seguono il volo di Nancy Pelosi: crolla il sito FlightRadar24

L’aereo di Nancy Pelosi, presidente della Camera statunitense diretta a Taiwan, ha fatto crollare i server del portale FlightRadar24. Oltre 300mila persone da ogni parte del pianeta, infatti, si sono collegate sul sito web per osservare i movimenti del velivolo in tempo reale, utilizzando il celebre portale che quotidianamente traccia gli aerei. Troppi, però, per il sito, attualmente non raggiungibile in gran parte del mondo.

Nancy Pelosi seguita da 300mila persone: il sito crolla

Nancy Pelosi dovrebbe arrivare in Taiwan intorno alle 16.20. Il suo volo è partito 4 ore fa, poco dopo mezzogiorno, da Kuala Lumpur. Da allora decine di migliaia di persone in tutto il mondo l’hanno seguita, incuriositi da quanto accade a livello mondiale. La tensione crescente tra Usa e Cina, incrementata dal viaggio della presidente della Camera, ha destato molta curiosità e così in tanti hanno osservato il tragitto del mezzo, per capire se in effetti Nancy Pelosi andrà in Taiwan. O almeno, ci hanno provato: poco dopo la quota di 300mila persone in contemporanea, il sito è crollato.

FlightRadar24: il volo più seguito è quello di Navalny

FlightRadar24 ha utilizzato il proprio profilo ufficiale Twitter per comunicare il malfunzionamento con gli utenti. «A causa dell’interesse di monitoraggio continuo senza precedenti in SPAR19, i servizi Flightradar24 sono sottoposti a un carico estremamente pesante. Alcuni utenti potrebbero attualmente riscontrare problemi di accesso al sito, i nostri team stanno lavorando per ripristinare la piena funzionalità a tutti gli utenti il più rapidamente possibile». Il volo che ha coinvolto il maggior numero di visitatori del portale, però, non è quello di Nancy Pelosi. Lontano il record di Alexei Navalny, che nel gennaio 2021, in volo verso la Russia, è stato seguito da 490mila persone.