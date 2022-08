Taiwan, Nancy Pelosi atterra a Taipei: caccia cinesi in volo sullo stretto di Formosa

Dopo le minacce, la tensione alle stelle e perfino il sito Flightradar24 crollato per le troppe visualizzazioni del suo volo, Nancy Pelosi è atterrata a Taipei, capitale di Taiwan. Non accadeva dal 1997: la speaker della Camera degli Stati Uniti è la rappresentante americana più alta in grado ad atterrare sull’isola. All’aeroporto di Songshan c’erano Sandra Oudkirk, direttrice dell’American Institute di Taiwan, e il ministro degli Esteri Joseph Wu, oltre a un buon numero di alti funzionari del Paese, alcuni in divisa militare. La rappresentante statunitense, in tailleur rosa, ha salutato la folla ed è stata acclamata dai cittadini della capitale. La Cina ha risposto a distanza facendo alzare in volo alcuni jet militari, che hanno minacciosamente sorvolato lo stretto di Formosa.

Le parole di Nancy Pelosi: «Impegno incrollabile degli Usa per sostenere Taiwan»

Sul profilo Twitter di Nancy Pelosi è stato diffuso un comunicato ufficiale con le prime parole della presidente della Camera dopo l’atterraggio. In una serie di tre tweet la rappresentante americana spiega: «La visita della nostra delegazione a Taiwan onora l’incrollabile impegno dell’America nel sostenere la vivace democrazia taiwanese. Le nostre discussioni con la leadership di Taiwan riaffermano il nostro sostegno al nostro partner e promuovono i nostri interessi condivisi, incluso il progresso di una regione indo-pacifica libera e aperta. La solidarietà dell’America con i 23 milioni di abitanti di Taiwan è oggi più importante che mai, poiché il mondo deve scegliere tra autocrazia e democrazia. La nostra visita è una delle numerose delegazioni del Congresso a Taiwan e non contraddice in alcun modo la politica statunitense di lunga data, guidata dal Taiwan Relations Act del 1979, dai Comunicati congiunti USA-Cina e dalle Sei assicurazioni».

Our delegation’s visit to Taiwan honors America’s unwavering commitment to supporting Taiwan’s vibrant Democracy. Our discussions with Taiwan leadership reaffirm our support for our partner & promote our shared interests, including advancing a free & open Indo-Pacific region. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022