Name That Tune stasera su Tv8: format e concorrenti della terza puntata

Nuovo appuntamento con Name That Tune – Indovina la canzone. Stasera 13 maggio, alle 21,20 su Tv8, andrà infatti in onda la terza puntata del game show musicale giunto alla terza stagione. L’occasionale cambio di programma è dovuto alla trasmissione martedì scorso dell’Eurovision Song Contest, evento che ha spinto Tv8 ha spostare lo show per evitare cali di share. Alla conduzione ci saranno ancora una volta Ciro Priello e Fabio Balsamo, due membri del collettivo napoletano The Jackal. La sfida all’ultima canzone tra manche storiche e new entry sarà disponibile anche online tramite il sito ufficiale di Tv8.

Name That Tune, i concorrenti vip di stasera 13 maggio 2022 su Tv8

La seconda puntata, in onda 10 giorni fa, aveva visto trionfare la squadra maschile con Morgan, Riki, Rocco Siffredi e Pierpaolo Pretelli. I quattro, come da regolamento del game show, torneranno anche stasera per difendere il titolo di campioni in carica dagli assalti di un nuovo ensemble al femminile. Alla corte di Name That Tune arriveranno le artiste Anna Tatangelo, Arisa, Syria e Sabrina Salerno, già ospite nella prima puntata. Le quattro concorrenti cercheranno di strappare lo scettro ai quattro uomini in una puntata che vedrà una ricca e articolata serie di prove. Il primo gioco, dal titolo “Playlist”, chiederà ai concorrenti di individuare i brani che compongono un medley a tema. Seguirà “Cuffie”, dove tre membri del team dovranno indovinare il brano che il loro compagno sta mimando durante l’ascolto.

Spazio poi a “Cantanti misteriosi” che chiederà alle due squadre di identificare alcuni cantanti famosi grazie a pochi ma ficcanti indizi. “Lip Sync Duel”, la quarta sfida di Name That Tune, chiederà in sostanza di cantare in playback, dato che vedrà i due team cercare di muovere il labiale in perfetto sincrono col video originale di una hit. A questo punto sarà il turno della vera novità della terza stagione, “La Canzone Recitata”. La manche vedrà Fabio Balsamo interpretare le strofe di un brano come fossero un monologo, mentre i concorrenti dovranno intuirne il titolo. Concluderanno “Asta Musicale” e “Sette per Trenta”, dove il primo chiederà di indovinare una melodia partendo da poche note e il secondo di azzeccare 7 brani in 30 secondi. Alla fine delle sette sfide, la squadra che avrà totalizzato più punti sarà la vincitrice.