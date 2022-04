Name That Tune – Indovina la canzone stasera su Tv8: format, conduttori e ospiti della prima puntata del game show

Per gli appassionati di Name That Tune – Indovina la canzone l’attesa è finita. Parte questa sera, martedì 26 aprile 2022 su Tv8 alle 21.30, la terza stagione del game show musicale prodotto da Banijay Italia e, per quest’anno, condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo, due dei membri del collettivo comico napoletano The Jackal. Tra giochi storici e curiose novità, un gruppo di vip si metterà alla prova in una sfida all’ultima canzone.

Name That Tune – Indovina la canzone: cosa sapere sul programma in onda su Tv8 da stasera alle 21.30

Name That Tune – Indovina la canzone: il format

In ogni puntata due squadre, formate da quattro personaggi famosi, giocheranno l’una contro l’altra, affrontando una serie di prove a tema musicale. Nel primo gioco, ‘Playlist’, i concorrenti duelleranno per il primo jolly: per conquistarlo, dovranno individuare i pezzi che compongono un medley a tema. A seguire, toccherà a ‘Cuffie’ e ‘Cantanti misteriosi’ mettere alla prova la preparazione dei giocatori. Nel primo, tre membri di ciascun team avranno il compito di mimare il titolo di un brano che il loro compagno di squadra sarà chiamato a indovinare. Nel secondo, invece, sarà necessario, per racimolare punti, ricostruire l’identità di tre artisti, contando su pochi indizi a disposizione. Nel quarto gioco, ‘Lip Sync Duel’, un concorrente per ciascun gruppo dovrà muovere il labiale in un perfetto sincrono col video originale di una hit.

IL GIORNO è arrivato 😜#NameThatTune vi aspetta questa sera alle 21:30 in prima visione assoluta! pic.twitter.com/RBx9tIITIW — TV8 (@TV8it) April 26, 2022

Superata questa prima tranche, spazio alla grande novità dell’edizione, ‘La Canzone Recitata’: Balsamo reciterà, quasi come se fosse un monologo, le strofe di una canzone di cui le squadre proveranno a intuire il titolo. Infine, l’ultima tappa sarà rappresentata dalla celebre ‘Asta Musicale’, nella quale i vip dovranno indovinare il brano con un indizio e qualche nota (talvolta, anche solo una) e ‘Sette per Trenta’, un repertorio di 7 canzoni da intuire in 30 secondi. Sarà proprio in questo momento che risulteranno utili i bonus conquistati durante il percorso: consentiranno, infatti, al concorrente in gara di chiedere l’aiuto della squadra in caso di difficoltà. L’ensemble che avrà conquistato il punteggio più alto verrà, dunque, proclamato vincitore della puntata e, nella successiva, sarà invitato a difendere il titolo con le unghie e con i denti.

Name That Tune – Indovina la canzone: gli ospiti della prima puntata

Le celebrità che, nel corso della prima serata, si confronteranno a colpi di note e melodie saranno: per quanto riguarda il team delle donne, le cantanti Iva Zanicchi, Mietta e Sabrina Salerno e la comica Michela Giraud. Invece, in quello degli uomini, troveremo i cantanti Riki e Morgan Castoldi, il modello e speaker radiofonico Pierpaolo Pretelli e il pornodivo Rocco Siffredi.

Name That Tune – Indovina la canzone: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale 8 del digitale terrestre e 125 di Sky, Name That Tune – Indovina la canzone è disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito web di Tv8.