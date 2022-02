Da Emily in Paris a Euphoria, le serie tivù più in voga del momento oltre a tenere incollati gli spettatori allo schermo riescono a conquistare le nuove generazioni con outfit e look beauty facilmente replicabili. Soprattutto in fatto di nail art, con attrici come Lily Collins e Sidney Sweeney che, quasi ogni settimana, propongono idee e ispirazioni all’ultima moda per impreziosire le proprie unghie e dare agli abbinamenti un tocco di colore e di eleganza in più.

Le sei nail art più cool sfoggiate dalle stelle delle serie tivù

La manicure floreale di Sidney Sweeney

Tra i volti più promettenti del panorama televisivo internazionale, l’americana Sidney Sweeney che, in Euphoria, veste i panni di Cassie Howard, ha una vera e propria passione per la nail art. A confermarlo i post che, quasi regolarmente, pubblica sul suo profilo Instagram: scatti che mostrano ai fan gli smalti e le decorazioni che sceglie per ravvivare le sue mani. Come l’ultimo, che immortala una manicure delicata e primaverile, nei toni del rosa nude e con piccoli fiorellini colorati.

Una pioggia di clessidre per Alexa Demie

Anche Alexa Demie, l’affascinante Maddy Perez in Euphoria, ha abituato i suoi follower a manicure molto originali e decisamente poco low profile. Niente colori tenui, né grafiche discrete: la parola d’ordine è eccesso. Un gusto ben visibile in una delle manicure proposte negli ultimi episodi del teen drama di Sam Levinson, fatto di linee sinuose e ondulate e un’alternanza di bianco e nero. Un effetto ottico molto particolare che, visto in lontananza, sembra replicare la silhouette di una clessidra.

Maddie Ziegler e la passione per i motivi geometrici

Dopo la partecipazione al reality Dance with moms e l’esordio nel mondo dei videoclip musicali grazie alla cantautrice Sia, la ballerina Maddie Ziegler ha spiccato il volo. Fino a ottenere un ruolo in una delle pellicole candidate agli Oscar, il remake in chiave moderna del noto musical West Side Story. Oltre a essere una danzatrice di livello, Ziegler vanta un esercito di ammiratori da fare invidia. Ragazzi e ragazze che considerano la 19enne un’icona di stile da cui prendere spunto. La sua nail art a quadretti su fondo trasparente ha fatto innamorare chiunque per il suo mix equilibrato tra gusto classico ed estro. Una combinazione perfetta tanto per un’uscita con le amiche quanto per un paio di foto sul red carpet in occasione della prima del film di cui si è protagoniste.

Madelaine Petsch rilancia la French Manicure

Con il revival dello stile degli Anni 2000 grazie al trend del Y2K, gli esperti di cosmesi hanno sancito ufficialmente il ritorno tra le tendenze del beauty dell’amata e odiata French Manicure. Una soluzione forse un po’ vintage ma ideale per avere sempre mani in ordine e impeccabili, abbinabile a qualsiasi mise e adatta a qualsiasi contesto. Un passepartout che sembra aver convinto anche celebrità come Madelaine Petsch, più nota al pubblico dei cultori di serie come Cheryl Blossom, uno dei personaggi più amati di Riverdale.

Toni dark per Lily Collins

Stanche del nero? Lily Collins ha l’alternativa perfetta per voi. La protagonista di Emily in Paris, uno degli show targati Netflix più amati degli ultimi anni, ha sostituito le tinte ultra dark laccate con un raffinato grigio topo, ugualmente sofisticato ma leggermente più brillante e luminoso. Un’idea originale e adatta a tutte le età, accostabile a dettagli grafici leggeri come piccoli puntini nella parte inferiore o superiore dell’unghia o da sfoggiare in purezza.

Bianco e nero, l’evergreen scelto da Anya Taylor Joy

La ‘Regina degli scacchi’ Anya Taylor-Joy è apprezzata anche per le scelte di stile. Come Madelaine Petsch, anche Taylor- Joy sembra essersi innamorata della versione rivisitata di un evergreen come la French Manicure. Alla quale ha apportato qualche piccola modifica: una tinta bianca a sostituire lo smalto trasparente e un leggero bordo nero ad arrotondare l’unghia. Per un risultato armonico e d’impatto.