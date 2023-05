Nadal salta il Roland Garros e annuncia: «Il 2024 sarà forse il mio ultimo anno in campo»

Brutte notizie per Rafa Nadal e i suoi tifosi. L’infortunio con cui convive ormai da diverse settimane e che gli ha fatto saltare i tornei di Montecarlo, Barcellona, Madrid e Roma, gli impedirà anche di partecipare a uno dei suoi slam preferiti, il Roland Garros. Ad annunciarlo lo stesso tennista, che spaventa i fan parlando anche del possibile ritiro tra un anno: «La lesione non è guarita come volevamo, abbiamo lavorato molto per cercare di tornare in campo. Ma è impossibile per me giocare al Roland Garros. È un peccato dopo molti anni, è un grande appuntamento per me. Il mio corpo ha deciso per me. Non giocherò anche per i prossimi mesi, visto che gli ultimi risultati stati di basso livello. Forse il 2024 sarà l’ultimo mio anno in campo».

Nadal: «Non mi diverto in allenamento»

L’amarezza di Rafa Nadal traspare durante tutto l’annuncio. Il tennista spagnolo spiega: «Voglio giocare in maniera continuativa, ho avuto sempre tanti infortuni. È difficile quando è così complicato lavorare. Ci sono state vittorie importanti, ma la realtà è che sono state complicate. Negli ultimi mesi ho lavorato tanto per tornare, ma non ce l’ho fatta. Voglio prendermi il tempo per recuperare e tornare al livello più alto possibile. Non sono pronto per competere e giocare a Parigi. Non voglio trovarmi in una situazione in cui non voglio stare. Da una parte il 2022 è stato positivo, ho vinto due Slam. Ma non riesco a divertirmi durante gli allenamenti, dopo la pandemia ho tenuto duro ma non è stato facile».

Il ritiro: «Mi fermo per divertirmi di nuovo nel 2024»

«Non darò una data di rientro, quando sarò pronto mentalmente e fisicamente tornerò», ha poi continuato Nadal. «Un obiettivo potrebbe essere tornare a giocare la Coppa Davis e iniziare bene il 2024, con la garanzia di poter essere competitivo. Forse il 2024 sarà l’ultimo anno in campo. La mia intenzione è quella di giocare i tornei che ho sempre amato nel 2024. Quello è l’obiettivo. La mia ambizione è fermarmi per divertirmi di nuovo nel 2024, quando probabilmente sarà il mio ultimo anno da professionista». E tra gli obiettivi del 2024 ci sarebbero anche i Giochi Olimpici di Parigi.