Rafa Nadal, salta ancora il rientro: forfait a Madrid, a rischio Roma e Parigi

Non trova ancora pace il campione Rafa Nadal. Lo spagnolo è alle prese con un serio infortunio al muscolo Psoas ed ha dovuto saltare due dei suoi tornei preferiti ovvero Montecarlo e Barcellona. Ora ha dato forfait per l’ATP Masters 1000 di Madrid ed è a serio rischio la sua partecipazione ai tornei di Roma e Parigi.

L’annuncio sui social di Rafa Nadal

È stato proprio Rafael Nadal ad annunciare ai fan le sue condizioni di salute. Attraverso un post Instagram, il campione spagnolo ha spiegato: «In linea di principio dovevano essere dalle sei alle otto settimane di recupero, ma siamo già alla 14. La realtà è che la situazione non è quella che ci saremmo aspettati. Sono state seguite tutte le indicazioni mediche, ma in qualche modo l’evoluzione non è stata quella che ci è stato detto in linea di principio e ci troviamo in una situazione difficile». L’infortunio risale infatti agli Australian Open dello scorso gennaio quando Nadal perse contro l’americano Mackenzie McDonald.

Il forfait a Madrid e il dubbio per i prossimi tornei

Nadal ha anche parlato del forfait a Madrid e dei dubbi nel giocare i tornei che ama, quelli sulla terra rossa. Infatti ha detto: «Le settimane passano sognavo di poter giocare in tornei che sono i più importanti della mia carriera come Montecarlo, Barcellona, Madrid, Roma, Roland Garros. Purtroppo, non potrò essere nemmeno a Madrid. L’infortunio continua a non guarire e non posso lavorare nel modo che mi serve per competere. Qualche giorno fa abbiamo deciso di cambiare rotta, fare un altro trattamento e vedere se le cose miglioreranno. Non posso dare scadenze: se le sapessi ve lo direi, ma non lo so. Questa è la situazione attuale». Oltre alla delusione per non poter disputare questi tornei, Nadal rischia anche di scivolare sempre di più in classifica. Ora si trova al 14esimo posto del ranking ufficiale ma se non dovesse giocare a Roma o al Roland Garros di Parigi potrebbe uscire dalla top 50 mondiale.