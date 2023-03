Naatu Naatu, vince l’Oscar per Miglior Canzone Originale: la clip girata in Ucraina

In India non si è ancora assopita la gioia per aver trionfato al Dolby Theatre di Los Angeles, durante la notte degli Oscar. Il brano Naatu Naatu, colonna sonora inserita in RRR, Rise Roar Revolt, ha conquistato la statuetta per la miglior Canzone originale, portando sul primo gradino del podio la musica indiana per la prima volta in 95 edizioni. L’India si gode il successo anche del documentario The Elephant Whisperers. Due statuette importanti, quindi, per il Paese. Anche se quella conquistata per la canzone ha un sapore ancora più particolare. Il video in cui è proposta all’interno di RRR dura dieci minuti. Si tratta di un lungo piano sequenza girato in Ucraina poco prima dello scoppio della guerra.

Naatu Naatu batte Lady Gaga e Rihanna

A firmare il brano Naatu Naatu sono stati Rahul Sipligunj, Kaala Bhairava & M.M. Keeravani. Non è stato semplice trionfare nella categoria Miglior Canzone Originale, visti anche i concorrenti. C’erano, ad esempio, Lady Gaga e Rihanna. La prima con Hold My Hand, dal film Top Gun: Maverick. La seconda, invece, con Lift Me Up, da Black Panther: Wakanda Forever. E inoltre tra le candidate c’erano anche Diane Warren con Applause, dal film Tell it like a woman, e il brano This is a life, dal film mattatore degli Oscar Everything Everywhere all at once.

La sequenza di Naatu Naatu è stata girata in Ucraina

Il lungo piano sequenza di circa dieci minuti in cui è protagonista il brano Naatu Naatu è destinato a diventare iconico. Sia per la vittoria agli Oscar, sia perché è stato girato in Ucraina poche settimane prima dello scoppio della guerra, nel 2022. Per la coreografia ci sono volute 12 ore di lavoro al giorno, 150 ballerini e circa 200 persone a comporre lo staff. Sullo sfondo si vede il Mariinskyi Palace, che è la residenza ufficiale del presidente Volodymyr Zelensky.