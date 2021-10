Mystery Land – La grande favola dell’ignoto, la caccia alle streghe al centro della puntata di stasera 11 ottobre 2021 su Italia 1

Nuovo appuntamento, questa sera alle 21,20 su Italia 1, con Alvin e Aurora Ramazzotti alla guida di Mystery Land – La grande favola dell’ignoto. Una serata dedicata al mondo della stregoneria, divisa tra misteri del presente e del passato. La puntata proporrà un viaggio a metà fra mistero e storia, nella speranza di fare luce su un universo per molti aspetti avvolto nell’ombra.

Mystery Land, temi e scaletta di stasera 11 ottobre 2021 su Italia 1

Chi sono le streghe? E soprattutto, sono esistite veramente? Se sì, è possibile incrociarne ancora qualcuna? Queste le domande cui i due presentatori cercheranno di trovare risposta con un’indagine che attraverserà famosi luoghi dell’occulto e ne incontrerà i protagonisti. Dopo la presentazione iniziale all’interno di un castello arredato seguendo lo stile steampunk, Alvin e Aurora faranno tappa a Napoli per una visita al Museo delle Torture. Gli attrezzi serviranno a comprendere meglio i risvolti drammatici dell’Inquisizione, istituzione ecclesiastica che durante il Medioevo si impegnava a contrastare esoterismo ed eresia. Qui, i due presentatori avranno l’opportunità di leggere le pagine del Malleus Maleficarum, trattato del 1486 dei frati tedeschi Heinrich Kramer e Jacob Sprenger. Fu questo testo a fornire le direttive per le persecuzioni del Seicento.

Fra i servizi, approfondimenti sui processi di Salem e Triora

Il viaggio proseguirà poi nella città-fantasma di Canale Monterano, in provincia di Roma, disabitata da secoli. Mystery Land prenderà spunto per parlare della caccia alle streghe, un fenomeno che fra il diciassettesimo e il diciottesimo ha toccato il suo culmine. Su tutti, si ricorda la strage del 1692 a Salem, la piccola cittadina del Massachusetts, dove l’isteria di massa portò alla morte di numerose donne innocenti. A seguire, Alvin e Aurora parleranno della Salem d’Italia: si tratta del processo di Triora, dal nome dell’omonima località ligure, dove, nel XVI secolo, si svolse la più grande caccia alle streghe su suolo italiano.

Perseguitate per secoli, le streghe hanno comunque conservato il loro fascino fino ai giorni nostri. Alvin e Aurora illustreranno dunque una classifica delle streghe più potenti o spaventose di sempre, raccontando curiosità e aneddoti. Su tutti, il loro amore per i gatti, animali speciali e ideali per custodire i segreti. In chiusura, spazio anche alle streghe dell’Esquilino, a Roma.