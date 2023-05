Myroslav Ribalko morto in un incidente: era arrivato l’anno scorso dall’Ucraina

Myroslav Ribalko, 31enne, era arrivato a Milano profugo della guerra ed era stato accolto da una famiglia bergamasca. Purtroppo ha perso la vita a causa di un incidente stradale.

La dinamica dell’incidente

Myroslav Ribalko è morto dopo un tragico incidente stradale avvenuto nella Bergamasca, il 25 aprile scorso a Ponte San Pietro. La dinamica è stata ricostruita dagli inquirenti: il giovane in sella alla sua bicicletta si era scontrato con un’auto. Cadendo a terra aveva battuto la testa e ciò gli aveva causato dei gravissimi danni cerebrali. Ricoverato d’urgenza al Papa Giovanni di Bergamo, la sua sopravvivenza è stata fin da subito appesa a un filo fino alla mattina di sabato 29 aprile, il giorno del suo decesso. Generoso oltre la morte: i suoi organi sono stati espiantati e doneranno nuova vita ad altre persone.

Il racconto del pastore che ha accolto Myroslav Ribalko in Italia

«Che il mio sorriso continui a risplendere nei vostri cuori». Questo è stato il messaggio che ha accompagnato il necrologio di Myroslav Ribalko. Un anno fa era riuscito a scampare dalla guerra in Ucraina: da profugo era stato accolto a Madone, nella provincia di Bergamo, dalla famiglia di Emanuele Manticello, pastore della chiesa evangelica di Capriate San Gervasio. I volontari della chiesa avevano incontrato «Slav», come lo chiamavano tutti, in stazione Centrale a Milano mentre distribuivano pasti ai senzatetto. Il pastore aveva deciso di accoglierlo nella sua famiglia. «Mi hanno raccontato la sua storia e la mia famiglia ha deciso di accoglierlo». Il 31enne era nato a Kiev ed era cresciuto in un orfanotrofio a Cherson. «Lo abbiamo aiutato a ottenere il permesso di soggiorno e lo abbiamo fatto lavorare nella ditta di famiglia. Chiamava me papà, mia moglie mamma», il racconto del pastore. La scomparsa è stata annunciata la famiglia Manticello, gli amici e la chiesa evangelica: Myroslav Ribalko lascia una sorella, rimasta in Ucraina. Il funerale è stato svolto lunedì pomeriggio nella chiesa evangelica di Capriate San Gervasio.