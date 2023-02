Mykonos, conto da 100 euro per un mojito: l’allerta di TripAdvisor

Una vera e propria trappola per turisti è stata scoperta a Mykonos. Si tratta dello stabilimento balneare «dk Oyster» che è stato subissato da recensioni negative da parte degli utenti su TripAdvisor nell’ultimo periodo. Il motivo? I prezzi esorbitanti richiesti per i cocktail, visto che un mojito può costare addirittura 100 euro.

Il prezzo esagerato dei cocktail nello stabilimento balneare di Mykonos

A far nascere il caso per il mojito da 100 euro a Mykonos ci ha pensato una coppia di turisti americani. Difatti, Jessica Yarnall e Adam Hagaun sono stati costretti a pagare un conto salatissimo di 800 euro per aver ordinato al «dk Oyster». Nel conto figuravano due mojito dal valore totale di 200 euro. I due credevano di dover pagare solo 25 euro per i drink e per questa ragione hanno protestato con il personale. I dipendenti del locale hanno spiegato loro però, che il costo di 25 euro si riferiva solo ad una minima porzione del drink, non quella ordinata da loro.

Ovviamente, la coppia ha poi pensato di condividere il conto e di scrivere una recensione sul portale TripAdvisor.

Non è il primo caso del prezzo esagerato di cocktail

Non si tratta del primo caso di prezzo esagerato per il cocktail a Mykonos nel locale «dk Oyster». Infatti, sul portale TripAdvisor il portale ha un totale di 1.714 recensioni. Di queste, 1.096 sono state catalogate come «Pessime» e hanno ricevuto una valutazione orribile. Nel dettaglio, alcune recensioni parlano di birre vendute a 100 euro e di camerieri estremamente pressanti.

La piattaforma più famosa al mondo, a causa delle recensioni estremamente negative, ha inserito un’allerta per i viaggiatori. Nel dettaglio, quando si cerca il locale, è possibile leggere quest’informativa: «Tripadvisor è venuto a conoscenza di recenti eventi o notizie diffuse dai media riguardanti questa struttura che potrebbero non essere riportate nelle recensioni di questo profilo. Pertanto, ti consigliamo di cercare ulteriori informazioni su questa struttura se stai organizzando un viaggio».