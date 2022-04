Myanmar, Aung San Suu Kyi condannata a 5 anni per corruzione

Aung San Suu Kyi è stata condannata ad altri cinque anni di carcere per corruzione, da un tribunale controllato dalla giunta militare al potere in Myanmar. L’ex leader birmana avrebbe accettato una tangente dell’equivalente di oltre 500mila euro. Si tratta della prima sentenza relativa a 11 accuse di corruzione che Aung San Suu Kyi deve affrontare: ognuna comporta una condanna potenziale a un massimo di 15 anni di reclusione.

Aung San Suu Kyi, ai domiciliari dal colpo di Stato

Aung San Suu Kyi, che nega tutte le accuse, è stata giudicata colpevole per aver accettato una tangente di 500 mila euro in contanti e lingotti d’oro dall’ex governatore della regione di Yangon. Il processo, che si è svolto nella capitale Naypyitaw, è stato chiuso al pubblico e ai suoi avvocati è stato impedito di parlare con i media. La condanna ricevuta riguarda solo una parte del processo a carico di Suu Kyi: i giudici devono infatti ancora esprimersi sugli altri reati di corruzione, sui reati di frode elettorale e di violazione del segreto di stato, di cui l’ex leader è accusata. In tutto, Aung San Suu Kyi rischia una condanna a oltre 100 anni di carcere, con accuse che attivisti e osservatori esterni, tra cui le Nazioni Unite, considerano ingiustificate e volte a rimuovere la 76enne dalla vita politica del Paese asiatico. Non è chiaro se Aung San Suu Kyi dovrà scontare la pena in carcere o potrà rimanere agli arresti domiciliari, misura alla quale è sottoposta dal colpo di stato compiuto a febbraio del 2021. Da allora, in Myanmar vige una dittatura militare, che sta limitando moltissime libertà e ha preso il controllo del sistema giudiziario.

Aung San Suu Kyi, già condannata a sei anni di reclusione

Suu Kyi era stata già condannata a sei anni di reclusione. A gennaio, aveva ricevuto una pena di quattro anni per tre accuse, tra cui la violazione delle restrizioni alle importazioni, dopo essere stata trovata in possesso di un walkie-talkie. A dicembre era stata invece condannata a quattro anni di detenzione per incitamento alla violenza e per aver infranto le restrizioni sanitarie sul Coronavirus e incitato alle proteste di piazza: la pena era stata poi ridotta a due anni dal capo del governo militare appena insediato.