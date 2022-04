Myanmar, nel 2021 è il Paese che ha arrestato più scrittori al mondo

Secondo il Freedom to Write Index, il censimento annuale degli scrittori detenuti compilato dalla no profit PEN America, nel 2021 il Myanmar ha messo in carcere più intellettuali e scrittori di qualunque altro Paese al mondo. Impegnata ad arginare tutti i tentativi di opposizione successivi alla deposizione di Aung San Suu Kyi, la giunta militare birmana ha arrestato ben 26 letterati nell’arco di 12 mesi. Per quanto riguarda il numero di autori attualmente in carcere, solo l’Arabia Saudita (medaglia d’argento con 29 detenzioni) e la Cina (sul gradino più alto del podio, con 85) ne contano di più.

Perché il Myanmar è pericoloso per scrittori e uomini di cultura

A partire dal colpo di stato militare di febbraio 2021, il Myanmar si è scagliato contro poeti, scrittori e, più un generale, uomini di cultura. «In terra birmana, come in numerosi altri posti sparsi per il mondo, queste figure rischiano ogni giorno di finire in prigione perché portavoce di un pensiero dissidente e in grado di utilizzare le parole per schierarsi contro le dittature e gli autoritarismi», ha sottolineato Karin Deutsch Kareklar, responsabile dei programmi di PEN sulle violazioni delle libertà di parola. Dei 26 arrestati nel 2021, la maggior parte è ancora, sottoposta a maltrattamenti e torture in attesa dell’epilogo del processo.

Non solo intellettuali tra gli obiettivi del governo del Myanmar

La comunità degli scrittori, tuttavia, rappresenta soltanto uno dei bersagli della giunta militare. Tra i 10.183 cittadini birmani che, secondo le stime di Assistance Association for Political Prisoners Burma, sono stati arrestati per non essersi conformati al pensiero del governo, figurano anche studenti che hanno preso parte alle manifestazioni di piazza, insegnanti e medici che si sono rifiutati di lavorare all’interno di strutture controllate dall’esecutivo.