My Autogrill, disponibile da oggi la nuova versione dell’app rinnovata

A partire da oggi è disponibile una nuova versione di My Autogrill. L’app, completamente rinnovata nel design e nella grafica, evolve anche in termini di contenuti con un programma fedeltà che permette di ottenere i premi grazie ai punti accumulati sugli acquisti di prodotti food&beverage e retail nei punti vendita del gruppo Autogrill in Italia. Si tratta di un ulteriore tassello che si inserisce nell’ambito del percorso di digitalizzazione avviato da Autogrill, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni e strumenti digitali che siano sempre più smart e intuitivi per rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.

My Autogrill, da oggi la nuova versione dell’app

Il programma fedeltà di My Autogrill, che permette di usufruire di tanti vantaggi e promozioni esclusive, si rinnova. Tra le principali novità:

ottenere punti in base a quanto si spende

un catalogo di premi, valido per 12 mesi, con i prodotti bestseller di Autogrill

la possibilità di scegliere direttamente dall’app il premio prescelto e ottenere uno sconto automatico in cassa.

Inoltre, gli iscritti possono sfruttare le molte promozioni rinnovate frequentemente, i vantaggi esclusivi presso i partner, il Caffè di benvenuto e l’Omaggio di Compleanno e servizi personalizzati come e-invoicing per rendere semplice e veloce la fatturazione elettronica. Dedicato a tutti gli iscritti il concorso che da oggi fino al 6 novembre offre la possibilità di vincere dieci iPhone 13, e la promozione valida da oggi fino al 30 novembre grazie alla quale si può ricevere uno sconto di 5€ su un minimo di 10€ di spesa in somministrazione nei punti vendita Autogrill.

La registrazione può avvenire direttamente tramite app o attraverso il portale www.myautogrill.it dove, nell’apposita area personale, sono indicate tutte le promozioni in corso dedicate agli iscritti nonché gli ultimi acquisti effettuati e i servizi attivati o ancora da attivare.