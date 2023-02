Alessandra Mussolini contro il documento di viaggio Ue: «Lo rifiuto, non è inclusivo»

Alessandra Mussolini ha annullato la sua richiesta del documento di viaggio dell’Ue riservato ai deputati del Parlamento europeo perché non è inclusivo. Lo ha annunciato la stessa eurodeputata di Forza Italia, che spiega che «per protesta oggi ho cancellato la mia domanda di lasciapassare perché non intendo rispondere al fatto di essere un maschio o una femmina». Una questione di inclusività che manca sul lascia passare elettronico rilasciato dall’Ue e che serve ai parlamentari per snellire le procedure e ottenere più rapidamente i visti di lavoro per incarichi internazionali.

Mussolini ha chiesto di poter mettere la x sul genere

Secondo quanto racconta la stessa Mussolini, all’ufficio europeo avrebbe chiesto di mettere una x al posto della casella in cui solitamente si indica il genere ma che le sarebbe stato risposto «che non si può fare perché è illegale». Lei insiste: «Non c’è l’opzione “altro” oppure “non voglio menzionarlo”. Questo è prodotto dall’Unione Europea, che dovrebbe essere inclusiva». Ma dagli uffici sono stati lapidari, spiegando che bisogna «inserirsi nella categoria “maschio” o “femmina”». E secondo il racconto dell’europarlamentare di Forza Italia, lei si sarebbe rifiutata e avrebbe ritirato la domanda.

Mussolini: «Bisogna superare gli steccati»

Lo racconta lei stessa sia su Instagram si in un punto stampa al Parlamento europeo e spiega: «Mi auguro che possa essere immediatamente inserita la “x”, oppure niente. Se io accetto una cosa di questo tipo significa che non avanziamo». Invece per lei l’Europa «dovrebbe servire a superare gli steccati». Così Mussolini chiude: «Lavorerò per questo». Già nel 2021 aveva appoggiato il ddl Zan, poi bocciato in Parlamento, prima di tornare a parlare di gender fluid in tv e dichiarare: «Basta con questo sesso e sessualità. Ognuno è fluido come vuole. Vedendo quanto soffrono gli adolescenti, quando hanno paura di dire la verità in famiglia, mi viene da dire che ognuno deve poter essere fluido come vuole. Vuoi vedere che divento fluida anche io?».