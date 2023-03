Mussolini porta un assorbente a Gentiloni per chiedere «l’Iva allo 0 per cento»

L’Iva allo 0 per cento in tutta l’Unione Europea per gli assorbenti. Questa è stata la richiesta inoltrata oggi dall’eurodeputata di Forza Italia Alessandra Mussolini a Paolo Gentiloni, attuale commissario europeo per gli Affari economici e monetari. E lo ha fatto in un modo quantomeno originale, che ha attirato la curiosità dei media presenti. Alessandra Mussolini, infatti, ha esposto davanti alle telecamere un assorbente con una scritta in rosso. Prima proprio il cognome del commissario, «Gentiloni», poi il messaggio: «Iva 0%».

Mussolini: «Basta, Iva allo 0 per cento in tutta l’Ue»

Con l’assorbente in mano, Alessandra Mussolini si è rivolta ai giornalisti presenti per spiegare cosa avrebbe fatto da lì a poco. «Questo assorbente è per il commissario Gentiloni», dichiara. «Iva allo 0 per cento. Le donne consumano, durante tutta l’età fertile, fino a 14 mila assorbenti tra tampax, assorbenti con le ali e senza ali. Questo è con le ali e lo daremo a Gentiloni. Basta: vogliamo l’Iva allo 0 per cento in tutta l’Unione Europea».

L’incursione di Mussolini alla conferenza sul bilancio

Alessandra Mussolini si è poi recata alla conferenza stampa sugli orientamenti di bilancio della Commissione europea per il prossimo 2024. Presenti proprio il commissario europeo Paolo Gentiloni e il vice presidente Valdis Dombrovskis. Ed è lì che ha consegnato l’assorbente, augurando a Gentiloni una «buona festa della donna». In conferenza al Parlamento europeo, insieme a Lucia Vuolo di Forza Italia, ha spiegato: «Basta tabù su assorbenti e sangue, l’Ue intervenga e riduca la tassazione su questi prodotti necessari per la vita e la salute delle donne. Come delegazione di Forza Italia chiediamo la tassazione sugli assorbenti allo 0 per cento, un congedo mestruale pagato e l’armonizzazione in tutti gli stati membri delle norme riguardanti i diritti alla salute e la parità di genere».