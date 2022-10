Musk non vuole più finanziare il sistema satellitare in Ucraina: deve pagare il Pentagono

SpaceX, la società di Elon Musk, non ha più intenzione di finanziare il servizio satellitare Starlink in Ucraina e ha avvertito il Pentagono che smetterà di mantenerlo attivo a meno che la Difesa non sia disposta a sborsare decine di milioni di dollari al mese. Lo ha ammesso nero su bianco la società in una lettera inviata al dipartimento della Difesa lo scorso settembre e visionata dalla Cnn in cui SpaceX sostiene che le spese per garantire il servizio fino a fine anno supererebbero i 120 milioni di dollari e nei successivi 12 mesi i 400 milioni.

Il servizio Starlink è fondamentale per l’esercito ucraino

Consegnati all’Ucraina a partire dalla scorsa primavera, i terminali internet satellitari Starlink hanno rappresentato una fonte di comunicazione vitale per l’esercito di Kyiv. Finora ne sono state inviati 20 mila unità, un’operazione costata a SpaceX 80 milioni di dollari. Tra i documenti di SpaceX inviati al Pentagono e visionati dalla Cnn c’è anche la richiesta di altri 8 mila terminali avanzata lo scorso luglio dal capo delle forze armate ucraine il generale Valerii Zaluzhniy. «Non siamo nella posizione di donare altri terminali all’Ucraina o di finanziare i terminali esistenti per un indefinito periodo di tempo», ha scritto al Pentagono il direttore di SpaceX per le vendite governative.

L’irritazione del Pentagono: l’85 per cento dei terminali sono stati pagati

In realtà però, come emerge dalla lettera inviata al Pentagono, l’85 per cento dei 20 mila terminali donati a Kyiv è stato finanziato – totalmente o in parte – da Washington, Londra e Varsavia che hanno pagato anche il 30 per cento delle spese di connettività internet: 4500 euro al mese per ogni unità secondo SpaceX. Per questo la richiesta-ricatto di Musk ha irritato i vertici militari Usa. Il primo contributo Usa per Starlink era giunto tramite l’Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (USAID) che secondo il Washington Post aveva speso circa 3 milioni di dollari in hardware e servizi per l’Ucraina. Il maggior finanziatore singolo di terminali, secondo i documenti appena ottenuti, è invece la Polonia con il pagamento di quasi 9.000 unità.

I black out della rete e la il piani di pace proposto da Musk

Recentemente sono circolate voci su malfunzionamenti e interruzioni del sistema Starlink in Ucraina. Blackout che avrebbero pesato sulla controffensiva di Kyiv. Già il Financial Times aveva sottolineato come le interruzioni avessero provocato una “catastrofica” perdita di comunicazione. In un tweet in risposta all’articolo, Musk non aveva smentito l’interruzione, sottolineando la segretezza delle informazioni relative al campo di battaglia. Pochi giorni fa Musk aveva poi presentato un controverso piano di pace che prevede la cessione della Crimea alla Russia e la ripetizione dei referendum nelle regioni orientali sotto l’egida dell’Onu. Proposta accolta positivamente da Mosca ma non dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky che aveva chiesto al magnate americano da che parte stesse. Musk aveva risposto che sostiene ancora molto Kyiv ma teme una escalation.