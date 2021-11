Musk contro Sanders: «Continuo a dimenticare che sei ancora vivo»

Dopo la vendita del 10 per cento di azioni Tesla – che gli ha fruttato 6,9 miliardi di dollari e decisa, si fa per dire, da un sondaggio social – Elon Musk continua a dare “spettacolo” sui social. Questa volta nel suo mirino è finito Bernie Sanders. Il senatore del Vermont aveva ribadito su Twitter che i paperoni dovrebbero essere tassati in modo equo. A quel punto Musk ha risposto non esattamente con eleganza: «Continuo a dimenticare che sei ancora vivo». E, ancora: «Vuoi che venda più azioni, Bernie? Dì solo una parola…».

I keep forgetting that you’re still alive

Sanders aveva già coinvolto Musk in un suo tweet il 10 novembre scorso. L’esponente della sinistra dem aveva twittato: «Quasi la metà degli americani non guadagna abbastanza per permettersi di affittare un appartamento con una camera da letto. Metà della nostra gente continua a vivere di stipendio in stipendio. Nel frattempo, Elon Musk è più ricco di circa 293 miliardi di dollari dall’inizio della pandemia. Questo è ciò che significa un’economia truccata».

Nearly half of Americans do not earn enough to afford to rent a one bedroom apartment.

Half our people continue to live paycheck to paycheck.

Meanwhile, Elon Musk is some $293 BILLION richer since the start of the pandemic.

That's what a rigged economy is all about.

— Bernie Sanders (@BernieSanders) November 10, 2021