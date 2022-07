Musk ha avuto due gemelli da una manager di Neuralink a novembre

Elon Musk lo scorso novembre ha avuto due gemelli con una dirigente di Neuralink, società di neurotecnologia della sua galassia. Lo ha reso noto Business Insider. Il patron di Tesla e la 36enne Shivon Zilis, canadese, hanno presentato domanda a un tribunale del Texas – i gemelli sono nati ad Austin – per cambiare nome ai due piccoli che avranno il cognome del padre e il cognome della madre come parte del loro secondo nome. L’uomo più ricco del mondo ora ha così nove figli: cinque avuti dalla prima moglie, Justine Wilson, e due con la cantante Claire Boucher, conosciuta come Grimes. I gemelli sono nati alcune settimane prima della seconda figlia che Musk ha avuto da Grimes a dicembre grazie alla maternità surrogata. La piccola si chiama Exa Dark Sideræl Musk, in breve Y. Il miliardario ha riferito che lui e Grimes lo scorso settembre si sono «semi-separati».

Chi è Shivon Zilis, madre dei due gemelli di Musk

Zilis invece ha studiato economia e filosofia a Yale prima di entrare in IBM e poi in Bloomberg Beta, un fondo di venture capital. È considerata una stella nascente nel mondo dell’intelligenza artificiale ed è stata inserita nei 30 Under 30 di Forbes e nei 35 Under 35 di LinkedIn. Ora, dopo aver lavorato in Tesla, è direttrice delle operazioni e dei progetti speciali di Neuralink. Il capo di Tesla e SpaceX all’inizio di quest’anno ha lanciato un’offerta da 44 miliardi di dollari per l’acquisto di Twitter e secondo Business Insider Zilis potrebbe diventare, in caso l’acquisto andasse in porto, la numero uno del gigante dei social.

Uno dei figli di Musk ha chiesto di cambiare cognome

Nel giugno scorso uno dei suoi figli, Xavier Musk, appena diventato maggiorenne si è dichiarato transgender e ha attivato le procedure presso un tribunale californiano per il cambio di sesso e del cognome (si chiamerà Vivian Jenna Wilson) perché, ha detto, non vuole più avere in alcun modo a che fare con il padre. All’inizio di luglio Musk ha incontrato Papa Francesco. All’udienza, svoltasi nella residenza privata del pontefice, hanno partecipato quattro dei suoi figli.

Le accuse di molestie sessuali

Tesla ha dovuto affrontare una serie di cause legali per presunte discriminazioni e molestie contro i lavoratori di colore, nonché casi di molestie sessuali. Space X, la compagnia aerospaziale di proprietà di Elon Musk, avrebbe invece pagato 250 mila dollari a un’assistente di volo per evitare che sporgesse denuncia per molestie contro il Ceo. I fatti, riferiti sempre da Business Insider, risalirebbero al 2016. Elon Musk ha respinto ogni accusa parlando di attacco politico. La donna, assistente di volo del Gulfstream G650ER, l’aereo privato che Musk utilizza per i suoi spostamenti, avrebbe raccontato a un’amica che durante un volo il miliardario le avrebbe chiesto un massaggio erotico, proponendole in cambio il regalo di un cavallo. Dopo il suo rifiuto, sarebbe prima stata oggetto di mobbing e poi licenziata.