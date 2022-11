Musk sosterrà DeSantis alle presidenziali Usa 2024

Elon Musk sosterrà il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, qualora questi decidesse di presentare la sua candidatura alle primarie del Partito Repubblicano in vista delle presidenziali Usa del 2024. Lo ha annunciato il miliardario sudafricano proprietario di Twitter, rispondendo affermativamente a una domanda posta da un supporter dell’Elefantino, posta proprio sul suo social network.

Yes — Elon Musk (@elonmusk) November 26, 2022

Ha riammesso Trump su Twitter, ma appoggia il suo rivale

«Sosterrai Ron DeSantis nel 2024, Elon?». La risposta di Musk: «Sì». La confessione del patron di Tesla e SpaceX è arrivato a poche ore dalle sue ultime dichiarazioni politiche, in cui ha spiegato di essere stato «un grande sostenitore» della presidenza di Barack Obama con Joe Biden come vicepresidente e poi di aver votato «a malincuore», alle elezioni del 2020 per l’attuale capo della Casa Bianca contro Donald Trump. «La mia preferenza per la presidenza del 2024 è per una persona ragionevole e centrista. Mi aspettavo che fosse così con l’amministrazione Biden, ma finora sono rimasto deluso», ha twittato.

In caso di candidatura, Musk sosterrà DeSantis, ma intanto dopo l’esito favorevole di un sondaggio ha riammesso The Donald su Twitter: il tycoon era stato bannato dopo l’assalto a Capitol Hill di inizio. Il suo account è stato riattivato, ma l’ultimo tweet risale all’8 gennaio 2021: Trump ha infatti dichiarato di non avere intenzione di tornare a “cinguettare”, preferendo il suo social network Truth Social.

Anche il rapper Kanye West vuole la Casa Bianca

Intanto, anche Kanye West, che ora si fa chiamare Ye, ha annunciato di nuovo l’intenzione di candidarsi alla Casa Bianca. Il controverso rapper ha chiesto all’amico Trump di sostenerlo e l’ex presidente Usa non l’avrebbe presa bene, come ha raccontato West in un video postato su Twitter (anche lui era stato bannato, per dichiarazioni antisemite): «La cosa che ha turbato di più Trump è stato il fatto che gli abbia chiesto di farmi da vice presidente. Praticamente si è messo ad urlare contro di me, dicendo che avrei perso», ha svelato il rapper in un video su Twitter, raccontando quanto accaduto durante un incontro a Mar-a-Lago. «E io gli ho risposto: “Fermati un attimo, Trump, stai parlando con Ye”».