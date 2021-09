Il ritorno di Sleepy Joe

Domenica 19 settembre, al ritorno sulla Terra della navicella di SpaceX che ha mandato per la prima volta nello spazio un equipaggio interamente formato da “dilettanti”, Elon Musk ha punzecchiato Joe Biden. Lo ha fatto su Twitter, in risposta a un utente che gli aveva chiesto: «Il presidente degli Stati Uniti si è rifiutato di celebrare i quattro nuovi astronauti americani che hanno contribuito a raccogliere centinaia di milioni di dollari per l’ospedale St. Jude. Secondo te perché?. Sintetica, efficace e tagliente la risposta del miliardario: «Sta ancora dormendo», ha scritto, ricordando lo Sleepy Joe con cui Donald Trump amava chiamare l’attuale presidente.

He’s still sleeping — Elon Musk (@elonmusk) September 19, 2021

Joe Biden non si è congratulato con Musk per la missione spaziale

Effettivamente, solamente la Casa Bianca ha ignorato del tutto la missione. Al termine della stessa erano infatti arrivati i complimenti sia dei funzionari della Nasa (l’agenzia ha contribuito al progetto) sia di Jeff Bezos, rivale numero uno di Musk nella corsa allo spazio. Domenica, dopo tre giorni in orbita, la navicella Crew Dragon ha riportato sul pianeta l’equipaggio di Inspiration4, la missione spaziale progettata e finanziata dal miliardario Jared Isaacman. Con lui a bordo c’erano un’assistente sanitaria, una divulgatrice scientifica e un ingegnere. Tutti e quattro hanno svolto un duro addestramento da astronauti della durata di sei mesi, prima di imbarcarsi sul mezzo di SpaceX. L’equipaggio, tutto di civili, comprendeva la prima donna di colore a ricoprire il ruolo di pilota della navicella, la più giovane americana nello spazio e la prima persona a volare in orbita con una protesi.

Isaacman, Musk e in generale l’intera missione è servita anche per raccogliere oltre 200 milioni di dollari per il St. Jude Children’s Research Hospital di Memphis, necessari per finanziare le ricerche sul cancro nei bambini. In passato, il Ceo di Tesla ha dichiarato di voler «restare fuori dalla politica», ma SpaceX ha mantenuto una forte relazione con il governo federale. Di recente, infatti, ha vinto un contratto da 2,89 miliardi di dollari per costruire il prossimo lander lunare con equipaggio della Nasa. Un accordo che Bezos vuole rimettere in discussione, insieme ad altre aziende che si occupano di spazio. Prima che Biden entrasse in carica, tuttavia, SpaceX è stata indagata dal Dipartimento di Giustizia per delle accuse di discriminazione nei confronti di alcuni candidati in base alla loro cittadinanza.