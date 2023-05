I social, la musica per i giovani e una percezione distorta

Probabilmente è una faccenda non troppo diversa da quella che i non addetti ai lavori indicano grossolanamente come «la questione dell’umidità dell’aria». Sì, avete presente tutti, quella sensazione opprimente di appiccicaticcio che d’estate ci tiene fermi al palo, incapaci di compiere un qualsiasi movimento senza sudare come fontanelle, questo nonostante le temperature, stando a quanto indica la app sul nostro smartphone, non siano poi così alte. «Non è tanto il caldo», diciamo allora, con la voce flebile che quel clima appiccicaticcio ci concede, «piuttosto è l’umidità». Di qui, parlando sempre da non addetto ai lavori a non addetti ai lavori, la temperatura percepita, quella, appunto, che ci immobilizza come neanche il terrore in certe situazioni di estremo pericolo. Ecco, il percepito a volte è più credibile del reale, e questo ci induce a fare analisi grossolane. Analisi che in molti casi sono del tutto irrilevanti, un pourparler, ma che a tratti potrebbero comportare conseguenze anche importanti: il non andare a votare a un ballottaggio perché la vittoria del nostro candidato al primo turno è sfuggita per un soffio, il considerare poco il manto stradale bagnato quando dobbiamo calcolare a occhio la distanza da tenere con l’auto che ci sta davanti, fare una determinata battuta in una occasione formale, magari di lavoro, non sapendo esattamente chi ci troviamo davanti, o sapendolo ma non resistendo alla voglia di dire la propria.

Invasi da balletti sciocchi, sculettamenti vari e situazioni buffe

Ecco, nella percezione comune oggi come oggi c’è un social che spopola, dominatore indiscusso di questo nuovo modo di intendere i rapporti interpersonali, la comunicazione e anche il marketing, e di conseguenza c’è un ex campione, pugile ormai suonato, che si è da tempo incamminato sul viale del tramonto, lì intontolito dalle botte prese, incapace di tenere il passo coi tempi. Parlo, non è difficile capirlo, da una parte di TikTok, cioè il nuovo che avanza, di più, il nuovo che è già avanzato mangiandosi tutto quel mercato in un sol boccone a furia di balletti sciocchi, di sculettamenti vari, di situazioni buffe e comunque quasi sempre effimere. Dall’altra Facebook, il vecchio pachiderma ormai isola da pensionati di tutti i boomer del Pianeta, terra di odio e scontri violenti, assolutamente antico in un’epoca di rivoluzioni un tot al giorno. Instagram nel mezzo, precursore del passaggio violento dalla parola all’immagine, prova provata che se gli antichi dicevano che scripta manent, mai come oggi a rimanere sono le fotografie, i video, le storie, i reel.

TikTok è quello evidentemente dotato dell’algoritmo più preciso

Questa la percezione. Percezione cui molti si sono adeguati, certo provando a scrutare l’orizzonte, uno scrutare che mai come oggi appare vicino a quello che i medesimi antichi, che guardavano allo scritto come a qualcosa di solido, andavano a cercare nelle interiora degli animali e in certi segni che una mano non meglio identificata di non ben identificati Dei metteva sul nostro cammino: il canto di un determinato uccello alle prime luci dell’alba, il bere inavvertitamente un bicchiere d’acqua reggendo con l’altra mano una candela, l’attraversamento della strada di un determinato animale, il disporsi delle nubi in cielo prima di un temporale. Così ecco che – parliamo di musica – i discografici hanno iniziato a puntare tutto sul social cinese, quello evidentemente dotato dell’algoritmo più preciso, impeccabile, costringendo le nuove produzioni a sottostare a una sorta di conditio sine qua non fatta di ritornelli che arrivano entro i prima 40 secondi, mai più lunghi di 15 secondi, brani basici, ripetibili, pronti per divenire la colonna sonora di balletti viralizzabili.

I giovani e l’ascolto compulsivo di musica 24 ore al giorno

Tutto molto bello. Futuristico, anche. O meglio, futuribile. Perché a guardare all’oggi con un po’ più di attenzione, considerando l’oggi qualcosa di concreto che irradia sul domani la propria ombra, che ne determina certamente il destino, ma che ha di suo la solidità dell’hic et nunc, laddove il futuro potrebbe poi essere determinato da fattori non prevedibili – vedi il passato recente, la pandemia, i lockdown, la guerra, le catastrofi climatiche -, ecco, guardando l’oggi con un po’ più di attenzione la realtà ci appare assai diversa da come ce la raccontano, e per certi versi ce la raccontiamo. È vero, TikTok dilaga. Specie tra i più giovani. Quegli stessi giovani che poi ascoltano compulsivamente musica 24 ore al giorno, dotati di più possibilità di farlo, visto che a parte le ore scolastiche e universitarie spesso non ci sono vincoli come il lavoro a impedirglielo: un ascolto gratuito, frammentario, fatto si scrollamenti e skippamenti, la distrazione a farla da padrona, distrazione che va a braccetto con una affezione di brevissima durata, un idolo via l’altro.

I Millennial però sono più dotati di capacità di spesa

Ecco, TikTok dilaga tra i giovani, ma non ha il primato assoluto: stando ai dati relativi ai primi mesi del 2023 risulta ancora che Meta, azienda di Mark Zuckerberg che detiene Whatsapp, Facebook e Instagram, sia campione, con numeri che risultano assolutamente impressionanti. Numeri che, però, a guardarli con un minimo di attenzione, ci dicono una storia diversa da quella percepita. Perché Facebook, il social da boomer, quello che ancora si appella all’uso della parola – pensa te che roba da vecchi -, coi suoi circa due miliardi e duecento milioni di utenti attivi al mese è in assoluto il social più utilizzato, certo secondo a YouTube, due miliardi e mezzo, che però da molti viene visto non tanto come un social, incapace come è di creare correlazione tra utenti, quanto più come una sorta di motore di ricerca alla Google, specializzato però in video invece che in notizie o altro. Facebook è seguito a breve distanza, circa due miliardi di utenti attivi al mese, da Instagram, lì a staccare di un miliardo di utenti TikTok, praticamente più che doppiato dal vecchio Facebook. Roba da boomer, quindi, è vero, boomer che in effetti sono percentualmente assai più degli zoomer, se così vogliamo chiamare gli appartenenti alla Generazione Z, e anche dei Millennial, e che a dirla tutta sono anche una tipologia di utente interessante sotto il profilo commerciale, più dotati di capacità di spesa, vedi alla voce “acquirenti con pecunia”.

Ormai il focus è spostato sulla modalità di fruizione

Guardare ai giovani come a una fascia di mercato appetitosa è esercizio utile, non è un caso che dal Dopoguerra la musica, a partire dal rock’n’roll in poi, abbia spesso guardato alle nuove generazioni immettendo sul mercato generi sempre differenti, capaci di farsi colonna sonora di quell’oggi cui si faceva riferimento qualche riga fa, veicolando certo tutta una serie di messaggi promozionali che a quei generi erano rapportabili. Ma da quando la musica è divenuta praticamente gratuita, proprio in riferimento alle modalità di ascolto dei giovanissimi – anche qui, confusi erroneamente col tutto (tutti ascoltano Spotify, questa una credenza degna degli Auguri dell’antica Roma) – spostando quindi l’attenzione sulla modalità di ascolto più che sul genere ascoltato, ecco che di colpo ci si è dovuti convincere che sia tutto quel che ci gira intono, i balletti di TikTok, appunto, le idee balzane viralizzabili, a rendere gli artisti centrali, in barba a quello che indubbiamente dovrebbe essere il focus del discorso, a dirla sempre con i termini di chi si occupa di mercato, il core business: la musica.

Guardiamo verso i boomer con meno spocchia e più attenzione

In questo orizzonte incerto, nebuloso, guardare con troppa fiducia verso TikTok, come lo è stato negli anni scorsi con Spotify e compagnia bella, scambiando la massiccia presenza e conseguente utilizzo di una percentuale altissima di giovani – percentuale altissima relativamente a quella generazione, altrimenti stiamo pur sempre parlando di numeri decisamente inferiori al “resto del mondo” – appare agli occhi di chi voglia provare a andare oltre il “percepito” come il folle sogno di chi guarda ottimisticamente a una via di salvezza nel momento in cui decide di infilare la testa sotto la sabbia mentre un predatore feroce avanza affamato. Parafrasando un vecchio tormentone: noi siamo gli anziani, gli anziani del surf, prima o poi sarà il caso di guardare verso i boomer con un po’ meno di spocchia e un po’ più di attenzione. Santo Zuckerberg, pensaci tu.